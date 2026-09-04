La mayoría de bancadas de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados —que dirige la legisladora Gianina Avendaño— apuesta por evaluar de forma separada los 66 pedidos de facultades legislativas al Ejecutivo y centrarse solo en dos puntos neurálgicos: seguridad ciudadana y prevención del fenómeno El Niño.

Las agrupaciones del Partido Cívico Obras (PCO), Renovación Popular (RP) y Ahora Nación (AN) se han mostrado a favor de enfocar el debate en esos dos puntos por la necesidad y urgencia que requiere, en principio, combatir la criminalidad en las calles y prevenir las consecuencias que podrían dejar los fenómenos naturales.

De acuerdo con el pedido de facultades y el borrador de la exposición de motivos, la solicitud se centra en 66 pedidos formales, de ocho materias: seguridad ciudadana; micro y pequeñas empresas; laboral y promoción del empleo; simplificación administrativa y eliminación de barreras burocráticas; y desarrollo productivo y minería.

También se enfoca en materia tributaria, aduanera, de facilitación del comercio e implementación de acuerdos comerciales; reforma estructural, organización y modernización del Estado y del servicio civil; y vivienda y saneamiento.

Respecto de la seguridad ciudadana, detalla, entre otros puntos, establecer un marco legal que declare a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas; que se permita ejercer la legítima defensa; restituir las capacidades operativas a la DINI; y activar los equipos de geolocalización de celulares para combatir la criminalidad.

Sobre el fenómeno de El Niño pide la modificación de algunas normas en distintas materias como, por ejemplo, la Ley N° 29230 que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado; y facultar al Indeci la ejecución, de manera directa y excepcional, de la entrega de bienes de ayuda humanitaria durante los primeros 15 días calendarios contados desde la ocurrencia de una emergencia o desastre.

—Puntos de vista—

Desde la bancada del Partido Cívico Obras, el portavoz de la Cámara de Diputados e integrante de Constitución, Víctor Piñán, aseguró que su agrupación está de acuerdo con que se prioricen los temas de seguridad ciudadana y las modificaciones a normas que fortalezcan la prevención del fenómeno de El Niño.

Consultado por El Comercio, afirmó que el resto de los pedidos deberán ser evaluados al detalle y de forma dividida.

“La Comisión de Constitución debería priorizar esos temas. Nosotros vamos a esperar. Y si en la comisión no se priorizan, el Partido Cívico Obras lo solicitará formalmente ante la Presidencia de la Comisión de Constitución”, adelantó.

Similar opinión tuvo Frank Krklec, otro integrante de Constitución, de la bancada de Renovación Popular. A su juicio, se deben priorizar los temas que son verdaderamente urgentes como la delincuencia y la prevención del fenómeno de El Niño.

“El pedido abarca 66 temas muy diversos y, aunque muchos sean válidos, no todos son de emergencia”, dijo.

Sostuvo que se debe dar prioridad a las facultades que son estrictamente necesarias para estas dos crisis porque el resto deben discutirse en espacios distintos y como proyectos en las comisiones especializadas.

“Mi posición es clara: demos prioridad a las facultades estrictamente necesarias para estas dos crisis. Las demás reformas deben discutirse como proyectos en las comisiones correspondientes. Así actuamos de inmediato sin renunciar al debate y control del Congreso”, agregó.

A su turno, la diputada Marleny Arminta, de Ahora Nación, opinó en el mismo sentido que los otros legisladores: que se debe priorizar y dividir el debate de las facultades bajo el enfoque de la prevención frente al fenómeno de El Niño y seguridad ciudadana.

“Considero que debemos priorizar y dividir el debate de las facultades, empezando por las dos urgencias que hoy requieren una respuesta inmediata: seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno de El Niño”, añadió.

Consultada por este Diario, criticó que un tema tan importante como El Niño no haya sido considerado como un eje específico e independiente dentro de los 66 pedidos de facultades, sino dentro de algunas materias.

“Lamento desde ya, que un tema tan importante como corriente del niño y fenómenos climatológicos no haya sido considerado como un eje específico e independiente dentro de las facultades materia de análisis. El Perú no quiere más muertes”, añadió.

—Otras miradas—

Desde el Partido del Buen Gobierno, el diputado Edwin Espinoza aseguró que la comisión tendrá que dictaminar la proposición legislativa en su conjunto, aunque con ello dilatará el debate por la heterogeneidad de materias solicitadas.

Planteó que retiren su pedido y presenten otro bajo los enfoques de seguridad ciudadana y la prevención de El Niño. En ese sentido, refirió que hay consenso como para que un pedido de esa naturaleza sería dictaminado sin llegar al máximo de 15 días.

“Los otros temas son importantes pero no urgentes, pueden esperar algunas semanas más. Lo mejor sería optar por el retiro si efectivamente existe un auténtico sentido de prioridad en los temas de seguridad ciudadana y El Niño”, afirmó.

Desde el punto de vista del senador de Fuerza Popular Jacques Rodrich, el pedido de facultades es solo uno.

“Cuando hay voluntad y plazos legales perentorios, pueden declararse en sesión permanente y resolver de acuerdo a lo que estima cada diputado que es lo mejor para el país”, refirió.