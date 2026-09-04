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Resumen

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La mayoría de bancadas de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados —que dirige la legisladora Gianina Avendaño— apuesta por evaluar de forma separada los 66 pedidos de facultades legislativas al Ejecutivo y centrarse solo en dos puntos neurálgicos: seguridad ciudadana y prevención del fenómeno El Niño.

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