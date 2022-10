El cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, remarcó, a título personal, que el presidente Pedro Castillo “debe poner su cargo a disposición del país”. Agregó que es importante que no solamente haya nuevas elecciones generales, sino una reforma política que permita que “personas idóneas” sean los candidatos.

— Usted ha referido que “el gran favor” que el mandatario Castillo le puede hacer al país “es ponerse a un costado”. ¿Lo está exhortando a renunciar a la Presidencia? ¿Por qué ahora lo hace de manera más directa?

Bueno, en primer lugar porque el 18 de agosto, los obispos del Perú manifestamos en el punto número 15 de un comunicado que el consenso social pide dar paso a una transición política que busque una salida democrática y constitucional ante la severa crisis que estamos experimentando. Tomando esto como base y ante el recrudecimiento de otros signos de corrupción, yo he manifestado a título personal que el presidente Castillo debe poner su cargo a disposición del país.

— ¿Por qué ahora usted está siendo más directo? El comunicado de los obispos hablaba de una transición, pero hoy usted va más allá y pide que renuncie el presidente.

Primero porque quiero manifestar y reiterar que esta posición de los obispos del Perú, en el sentido, de que hay un consenso social, cada vez mayor, que pide dar paso a esta transición política, nosotros queremos de alguna manera expresar el sentir de la población. Llevamos 15 meses de este gobierno, tanto el Ejecutivo como Legislativo, y lo único que hemos visto para el desconcierto de todos los peruanos y peruanas es una animadversión, una polarización que destruye el tejido social de fraternidad que debe haber en el país, pero también se han agudizado los signos de corrupción. Estos signos de corrupción no solamente en el entorno familiar del presidente Castillo, sino también en el entorno del Gabinete Ministerial, realmente nos preocupan. En este tiempo ya largo del ejercicio de la Presidencia, Castillo lo único que ha sido es un estorbo para la democracia y para el bienestar de todos los peruanos.

— En agosto, los obispos solicitaron que el Ejecutivo y el Congreso dar un paso a una transición democrática, pero ninguno de estos poderes ha iniciado este proceso. Y la ciudadanía no se ha manifestado a gran escala. ¿Existe una convivencia tóxica entre el oficialismo y la oposición?

[…] Cuando se dan [expresiones] para denigrar a las personas y a las instituciones no favorece a un diálogo social que posibilite una salida. Y creo que aquí estamos muy convencidos que la Iglesia Católica también participa en la política, porque la mejor política, dice el Papa Francisco, es la búsqueda del bien común. Los que están actualmente como autoridades han sido elegidas legítimamente en un proceso democrático, pero ellos deben convertirse en los primeros servidores de la comunidad y no servirse de ese poder para intereses personales o de grupos, o de alguna manera de una ideología que sea distinta y no favorezca el bien común de todos los peruanos y peruanas.

— Tras pedir la salida de Castillo y el adelanto de elecciones, ha recibido críticas de cerronismo, pero también de la oposición, como Renovación Popular. ¿Es una señal de que el Ejecutivo y el Congreso no están dispuestos a perder los privilegios que les da el poder?

Yo no puedo juzgar las intenciones, pero yo soy consciente que en este momento hay que mirar todos juntos en una sola dirección que es el bien común de los peruanos y peruanas, [y no a] posiciones de partidos o de grupos o de sectores que lo único que hacen es entorpecer este crecimiento de la consciencia social para buscar lo mejor para el Perú, yo no es que no aprecie ni respete las opiniones de los que están en contra, pero de ninguna manera tenemos que entrar a un enfrentamiento. Aquí los altos intereses del Perú están por encima de intereses ocultos, tal vez de partidos o de personas que quieren lucrar en este torbellino de injusticias que vivimos en este momento en el Perú.

El Perú no se merece esa vergüenza internacional de estar entre los cuatro países del mundo con mayor percepción de corrupción, Yo creo que en el Perú hay gente muy honrada, muy honesta, ha llegado el momento de que levanten su voz y que busquemos juntos el bien común de todos.

— Usted ha señalado que hay “delincuentes que han entrado en la política”. ¿A quiénes se refiere puntualmente?

Ustedes, como comunicadores saben y transmiten hechos de corrupción al interior del Poder Ejecutivo, al interior del Poder Legislativo, y de otros estamentos del Estados y también de sectores de la sociedad civil, y así se indica en el comunicado del 18 de agosto de los obispos del Perú, es decir, que la corrupción está ahí dentro de esta sociedad, a la que queremos servir y amar. Por eso, no podemos callar ante las injusticias, ya definitivamente la Iglesia Católica ha tendido la mano antes y ahora para solucionar mediante un diálogo alturado los problemas que nos agobian en el país en el campo político, económico. Yo creo que aquí es la hora de la unidad en la diversidad para buscar juntos una salida creativa de esta problemática tan severa de la crisis política y social que vivimos.

— ¿Cuáles son los hechos protagonizados por el presidente Castillo que para usted implican un punto de quiebre o no retorno?

La constante elección de sus colaboradores más cercanos, no digo que todos, pero sí un grupo muy significativo, son personas que tienen o antecedentes judiciales o que están inmersos en signos de corrupción, esto es muy claro. Y yo creo que también el Poder Legislativo tiene algunos signos de corrupción que se deben deslindar claramente por el bien del país.

— ¿Respalda la denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación ante el Congreso en contra del presidente Castillo?

Yo respeto esta decisión, pero no es que le apoye, pero estamos en ese camino de transparentar la justicia y también la veracidad de estas acusaciones que son graves en este momento.

— Cuando dice que respeta, pero no apoya la denuncia constitucional, ¿a qué se refiere exactamente?

Que yo no puedo apoyar algo que personalmente desconozco, sé que es un documento muy importante, pero mientras el Poder Judicial no dictamine una sentencia, no puedo yo apoyar algo que desconozco.

— El Ministerio Público ha señalado que cuenta con más de 190 elementos que respaldan su tesis respecto a que Castillo sería el presunto líder de una organización criminal enquistada en el Estado. ¿Su gobierno es insostenible?

En realidad, yo no puedo responder a esta pregunta, porque escapa a mi capacidad, esto lo tienen que decir pues las personas que están con esta misión de impartir justicia.

— El presidente Castillo ha referido que la denuncia de la fiscal de la Nación se trata de “una nueva modalidad de golpe de Estado”. ¿Usted comparte esta posición?

Yo creo que es una forma de defenderse [de parte del presidente], pero aquí tenemos que elevar el nivel, porque no se trata de discutir esto, lo otro, si tenemos un familiar muy querido que está enfermo no podemos estar en discusiones, porque esta persona está sufriendo y nos está escuchando, y esa persona es el Perú, son los niños que están viendo este espectáculo vergonzoso: los poderes del Estado que deben estar al servicio de la sociedad, están enfrentados. Yo no quisiera entrar a esos detalles, pero sí a hacer consciencia de que hoy en el Perú la gran mayoría de peruanos quiere un país distinto, con justicia, fraternidad y paz, donde los pobres sean también privilegiados para incorporarse también a una vida digna y estable como toda persona merece.

— ¿Cuál cree que sea el rol que juegue la misión que la OEA enviará al Perú en las próximas semanas?

La democracia no solamente es escuchar a los miembros del Poder Ejecutivo, o miembros de los poderes del Estado, como el Legislativo, sino escuchar a la población civil, yo creo que aquí la democracia es el poder del pueblo, y es el pueblo el que elige a las autoridades y estas deben cumplir la misión de servir a todos y no servirse de ese poder que le ha conferido la sociedad para intereses personales o de grupos que, lamentablemente, es ese cáncer de la política actual. Por eso es muy importante que no solamente haya elecciones nuevas, sino también una reforma política que asegure que accedan a ser candidatos en las próximas elecciones, Dios mediante, personas idóneas, honestas, que no tengan ninguna mancha para poder ejercer con libertad esta misión que le encomienda la sociedad de servir al bien común.

— ¿La Iglesia peruana solicitará conversar con esta misión de la OEA? ¿Cuál será su postura frente al gobierno de Castillo?

Nosotros, como Iglesia Católica no podemos estar pidiendo una entrevista, si la comisión de la OEA considera oportuno escuchar la voz de los pastores de la Iglesia, con mucho gusto accederemos. Pero la posición de la Iglesia no cambia y el comunicado del 18 de agosto es la propuesta que la Iglesia quiere para nuestro querido Perú.

—Usted ha señalado que tiene que darse una reforma política y el pase a nuevas elecciones generales. Pero los proyectos que apuntan a este camino no tienen el respaldo suficiente en la oposición. ¿Cómo evalúa el rol del Parlamento en medio de esta crisis?

Sí, lamentablemente en el Congreso hay intereses de grupos ideológicos que no están viendo al Perú en su conjunto, porque los congresistas han sido elegidos para poder servir al Perú y en este momento yo diría que tienen una responsabilidad histórica para buscar y facilitar una salida creativa, democrática y pacífica a este entrampamiento social, a esta ingobernabilidad que el país está viviendo ya con angustia cada vez mayor, en una situación límite que estamos experimentando. El Congreso tiene que buscar, fielmente ceñido a la Constitución y leyes, esta salida que todo el Perú está clamando.

— Si Castillo termina siendo suspendido y Boluarte inhabilitada, el titular del Congreso asumiría la Presidencia y no tendría la obligación de llamar a elecciones generales. ¿Este escenario puede generar un 14-N de mayor magnitud?

Yo no puedo hablar del futuro inmediato, pero sí decir que hay un compromiso de todos los peruanos de salir juntos con honestidad y con veracidad, porque aquí el soberano es el pueblo, es la sociedad en su conjunto, porque lo que queremos es preservar este sistema democrático que aunque tenga muchas limitaciones es el mejor sistema que expresa la voluntad popular. Entonces, yo espero que cualquiera que asuma la Presidencia o la responsabilidad de dirigir los destinos del Perú asuma también esta misión de convocar a elecciones generales para buscar también el bien del país.

— ¿La continuidad de esta crisis entre el Ejecutivo y el Congreso puede debilitar a la democracia? ¿Corre riesgo?

La democracia es muy frágil, pero [este sistema] es el camino y cauce para buscar el bienestar de todos los peruanos, de esto no hay dudas. Por ello, tenemos que rehabilitar la política para asegurar que los candidatos que se presenten para las elecciones sean conscientes de que asumen esta responsabilidad como servidores de los demás. Estoy convencido que el tiempo nos va a dar la razón, porque, como dice el Papa Francisco “de toda crisis no salimos igual, o salimos peor o mejor” y si estamos saliendo mejores que antes de la pandemia de COVID-19, ahora el desafío y el reto es salir mejor de esta crisis política que estamos viviendo.