La designación de altos funcionarios avanza a paso lento desde que asumió Pedro Castillo la presidencia de la República, debido a los cuestionamientos recibidos que van desde ministros con antecedentes o investigaciones en curso. Los analistas coinciden en que Perú Libre afronta escasez de cuadros y no quiere ratificar los cuadros técnicos existentes por haber trabajado en anteriores periodos de gobierno.

Ante ese panorama, el gobierno de Perú Libre ha optado por recurrir a los cuadros de los partidos de izquierda que apoyan sus propuestas, principalmente el un cambio de Constitución.

Es así que, en 15 días de gobierno, se han nombrado a 9 altos funcionarios vinculados a Perú Libre, 7 al Frente Amplio, 5 a Juntos por el Perú, 3 a Nuevo Perú, 1 de Unión por el Perú, 1 de RUNA y 1 de Democracia Directa. Un 25% entre los 108 altos funcionarios designados. Esto no incluye a personal de menor rango, debido a que aún no actualizan las planillas de personal. Además, de 37 viceministerios solo se nombraron siete nuevos.

El último nombramiento de Perú Libre fue en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con Luz Apolinario, excandidata al Congreso, quien, además de haber sido regidora, tiene tres empresas, una de ellas de baños turcos, la cual fue dada de baja de oficio, en Sunat, en el 2006.

Al respecto, la Contraloría General de la República acaba de emitir un informe donde resalta que Apolinario no cuenca con estudios de post grado o estudios relacionados con las funciones que desempeñaría. “Se evidencia que la ciudadana Luz Angélica Apolinario Llanco no cumpliría con el perfil para el puesto de Directora de la Oficina de Diálogo y Gestión Social del MTC establecido en el Clasificador de Cargos” , sostiene el referido informe.

Este caso es similar al de Natalia Jiménez, también vinculada a Perú Libre, quien fue nombrada como Directora Ejecutiva de Provías Descentralizado en el MTC. En este caso, la Contraloría también advirtió que no cumplía con el perfil del cargo, por lo que el ministro Juan Silva optó por dejar sin efecto el nombramiento.

La politóloga María Claudia Augusto indicó que es normal que un partido ponga a sus cuadros como funcionarios de gobierno, pero aclaró que en el caso de Perú Libre “no tienes un partido, es más un grupo de personas cercanas a Cerrón y Castillo”. Además, acotó: “a diferencia de lo que esperarías de un partido institucionalizado, no estás poniendo a los mejores cuadros. No parecen tener ni buenos técnicos, muchos de ellos no tienen experiencia en gestión pública. Los buenos no parecen estar en primera línea”.

en los primeros 15 días del gobierno de Pedro Castillo, el 25% de las designaciones de altos funcionarios se han repartido entre partidos de izquierda.

El analista político José Carlos Requena anotó que no han quedado los mejores cuadros técnicos de la izquierda tras las alianzas que se forjaron en segunda vuelta. Si bien Pedro Francke entró al Ministerio de Economía, otros cuadros como Humberto Campodónico o José De Echave hasta ahora no han aparecido en el radar.

“Sí hay esta dinámica de cuotas partidarias que quizás se ve más marcadamente porque hace mucho que no teníamos un partido llegando al poder”, sostuvo.

En un artículo publicado en El Comercio, la politóloga Karen López resaltó que la burocracia gubernamental del Ejecutivo está compuesta por 575 funcionarios y directivos de más alto rango y con mayor poder de decisión. “Un control mínimo sobre el Poder Ejecutivo puede ser garantizado a partir del dominio de, al menos, el primer subgrupo de los 76 funcionarios de la alta dirección, que son quienes gobiernan”, dice en el referido texto.

En esa línea, el politólogo Omar Awapara recordó que Perú Libre es una agrupación que no ha tenido mucha proyección fuera de la región de Junín en los últimos 10 años. “Esto también implica una escasez, debilidad de cuadros partidarios capaces de tomar ministerios”, indicó.

Awapara consideró que, mas que un tema ideológico, se perciben cuotas en la designación de altos cargos. ”Una vez que llegas al poder, de alguna manera te cobran favores. Esto incluye alianza que se han dado en primera y segunda vuelta”, manifestó el politólogo.

La politóloga María Claudia Augusto enfatizó que esta problemática es más compleja que decir “se ha reemplazado una argolla por otra argolla”. “No estamos hablando de un partido político con cuadros y élites técnicas de una trayectoria amplia, estamos hablando de un vehículo electoral que ha accedió al poder y hay líderes que están buscando un cargo”, dijo.

