El presidente Pedro Castillo comentó que no permitirán “a petróleo revuelto, ganancia de vacadores”, al manifestar que los sectores que lo critican no han superado el fracaso electoral del 2021, en un discurso que brindó desde Áncash.

“Están por ahí diciendo que a río revuelto ganancia de pescadores. Desde acá, Huari, digo que a petróleo revuelto, ganancia de vacadores y no lo vamos a permitir. Así como vamos a defender, vamos a limpiar el mar y vamos a condenar y sancionar a la empresa que viene a contaminar nuestro mar, también sancionaremos a las empresas que también abusan de los pueblos, a empresas que contaminan y no son responsables de los pueblos”, dijo durante un evento en Áncash este viernes.

El jefe de Estado hizo alusión así a la empresa Repsol, responsable de derrames de petróleo desde el 15 de enero que han afectado varios kilómetros de litoral y de mar en Lima y el Callao, y que es investigada por su responsabilidad en el desastre.

“No nos da temor, no le debemos nada a ninguna empresa, ninguna empresa nos ha financiado la campaña, no le debemos a nadie. Por eso venimos a decir acá que los centavos al país tienen que ser invertidos para atender al niño, a la madre de familia”, aseveró el mandatario.

Pedro Castillo atribuyó las críticas en su contra en los últimos días, luego de haber brindado entrevistas a varios medios de comunicación, a ataques de parte quienes perdieron las elecciones.

“A eso le temen los que hoy en día han fracasado en las mesa ante la voluntad popular del pueblo, porque saben que vamos a revisar esos contratos de cara al país y que se inviertan los centavos de cara a las obras [...] Saben que vamos a gobernar de cara al país, que vamos a gobernar con transparencia”, comentó.

“¿Creen que un maestro rural le puede robar al país, creen que un campesino le va a robar al propio campesino, que un maestro le va a robar su derecho a su maestro? Si eso sucede, yo seré el primero en condenarme en nombre de este país que necesita y tiene tanta hambre y tanta sed de justicia y oportunidades”, concluyó.

