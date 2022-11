José Palomino, abogado del presidente Pedro Castillo, se pronunció luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitiera la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra su patrocinado.

Palomino señaló que él ya había mencionado que la denuncia es un resumen de todas las carpetas fiscales en las que se investigan al jefe de Estado y a su entorno por presuntos delitos de corrupción.

“Hay que ver las cosas sin pasiones porque lo que empieza mal, terminal mal. Ya he adelantado un comentario diciendo que la denuncia que se presentó por parte de la Fiscalía de la Nación es una suerte de resumen de todas las carpetas fiscales, con lo cual evidentemente trastoca el sentir y el actuar de lo que significa una denuncia constitucional”, manifestó en diálogo con Canal N.

En ese sentido, el abogado del mandatario hizo hincapié en que no existen fundamentos para la acusación, desde la visión de la presunción de inocencia y el debido proceso.

“No hay fundamentos, desde el punto de vista de lo que es presunción de inocencia y debido proceso. No se trata de que haya de por medio resúmenes de denuncias que se han llevado adelante cuando en el fondo todavía no tenemos una sentencia”, puntualizó.

Declaraciones del abogado José Palomino

Admisión de la denuncia

El documento elaborado por la comisión técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue aprobado este miércoles por la noche por mayoría: 13 votos a favor, 8 en contra y cero abstenciones.

Como se recuerda, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le imputa a Castillo Terrones los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Asimismo, la denuncia constitucional alcanza a los exministros Juan Silva Villegas (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento).