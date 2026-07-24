Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Los intentos del sentenciado Pedro Castillo para quedar en libertad, a través de una gracia presidencial otorgada por el saliente mandatario José María Balcázar, han quedado frustrados hasta el momento.
Con ello, continuará recluido en el Penal de Barbadillo (Ate) cumpliendo la condena de más de 11 años que le impuso la justicia por su fallido golpe de Estado, al encontrarlo responsable del delito de conspiración para la rebelión.
El último jueves, se conoció que la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia (Minjus) rechazó otro pedido de gracia presidencial a favor del sentenciado exmandatario. Esta vez, se trata de la solicitud que presentó días atrás el congresista Elías Varas.
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De acuerdo a un informe de fecha 20 de julio del 2026, la solicitud no cumplía con los requisitos mínimos para analizar el pedido. Esto es, la solicitud de gracia presidencial y la declaración jurada de conocer la gratuidad de la tramitación de la solicitud de gracia presidencial no contenían la firma del beneficiado, es decir de Castillo Terrones.
“De la revisión de la solicitud presentada por el congresista de la República Elías Marcial Varas Meléndez a favor del señor José Pedro Castillo Terrones, se aprecia que no cumple con los requisitos exigidos, por lo que, no resulta posible evaluar la gracia presidencial solicitada”, se lee en las conclusiones del informe suscrito por el director de la Dirección de Gracias Presidenciales, Jhoner Quispe.
Sin embargo, pese a que ya se han rechazado diversos pedidos similares, las solicitudes de gracia presidencial a favor de Castillo Terrones siguen ingresando a la Comisión de Gracias en las postrimerías de la gestión Balcázar.
Desde enero del 2023 hasta mediados de julio del 2026, la comisión ha recibido cerca de 15 pedidos de gracias presidenciales a favor de Castillo Terrones.
Hasta los primeros días de julio los pedidos habían sumado cerca de diez. La mayoría de estas solicitudes no cumplieron con los requisitos mínimos y otros aún se encuentran en evaluación.
El último viernes, la comisión recibió tres nuevas solicitudes de gracia presidencial a favor del sentenciado por el golpe de Estado. Y esta semana, el grupo técnico recibió otros dos pedidos para que se le otorgue algún beneficio al vacado exmandatario.
De acuerdo a fuentes del Ejecutivo, de estos pedidos solo tres tenían la firma de Castillo Terrones y otros dos no contenían la firma del sentenciado. Precisaron que estas solicitudes seguirán su trámite regular.
El vacado ex mandatario se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo, desde el 7 de diciembre del 2022, tras ser detenido en flagrancia por intentar subvertir el orden constitucional a través de un golpe de Estado.
Por dicho acto ilícito, en noviembre del 2025 fue sentenciado a 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para la rebelión.
Sin embargo, también enfrenta otros procesos por presunto crimen organizado, tráfico de influencias, abuso de poder, entre otros delitos en casos como Puente Tarata, Petro-Perú, Ministerio de Vivienda, y otros.
Los pedidos presentados por Pedro Castillo
Si bien, el presidente José María Balcázar aún tiene cuatro días más como encargado de la presidencia de la República, a Castillo Terrones solo le quedaría este jueves para tener una respuesta a sus dos pedidos de “gracia común” que solicitó los primeros días de julio.
Como se recuerda, el pasado 10 de julio, la Comisión de Gracias Presidenciales recibió dos pedidos del vacado exmandatario y su abogado Walter Ayala, solicitando la “gracia común” por su condena en el caso “Golpe de Estado” por conspiración para la rebelión y Casos Puente Tarata, Provías y otros donde es procesado por presunto crimen organizado y corrupción.
De acuerdo a fuentes consultadas por este Diario, la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) podría estar emitiendo hoy una opinión sobre dichos pedidos.
Todo depende de la información que hayan recibido del Poder Judicial (PJ) sobre los procesos seguidos en contra del vacado exmandatario. La calificación se hará “con apego al ordenamiento legal”, señalaron.
Si la información aún no es recepcionada por el grupo de trabajo, su calificación quedaría en manos del gobierno de la presidenta electa, Keiko Fujimori.
Tal como lo dio a conocer este Diario, días atrás la citada comisión solicitó ante la Corte Suprema del PJ -que tiene a su cargo la apelación de Castillo Terrones por la sentencia del Golpe de Estado- le remita la copia de la resolución judicial o del proceso mediante el cual se dispuso el inicio de la investigación preparatoria o, de ser el caso, copia de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria; y la información sobre la fecha de inicio y el plazo de la investigación preparatoria, así como el estado procesal actual de cada expediente judicial.
Las fuentes recordaron que la última sesión oficial de la comisión tendría que ser este viernes, ya que luego proceden los feriados por Fiestas Patrias y posteriormente asumirá la gestión de la próxima mandataria.
La intensión del grupo de trabajaron, comentaron, es dejar la conclusión técnica sobre los dos pedidos realizados directamente por el sentenciado exmadatario. Lo más probable, avizoraron, es que la respuesta sea negativa debido a que el sentenciado no cumpliría con los requisitos para ser beneficiado con una gracia común.
Sin un informe favorable, el saliente Balcázar Zelada no podría otorgarle una gracia presidencial -común o de cualquier otra índole- a Castillo Terrones, sin ir en contra de la Constitución y el marco legal.
Este Diario buscó la versión de Walter Ayala, abogado del sentenciado expresidente, pero no respondió.
· 5 de enero 2023. La Comisión de Gracias recibió el pedido de Gerardo Clavijo Preciado, Presidente del Instituto Internacional de Investigaciones Empresa y Cambio, solicitando el indulto por razones humanitarias a favor de José Pedro Castillo Terrones. En la Carta N° 021-2023-JUS/DGAC-DGP, de fecha 20 de febrero de 2023, se le informó los requisitos para sustentar su pedido.
· 17 de diciembre 2025. La Comisión de Gracias el pedio del ciudadano Germán Villena Cóndor, Pastor y Capellán Militar FF.AA. del Templo del Reino de Dios – Centro de Avivamiento, Movimiento Evangelístico Misionero, solicitando la gracia presidencial a favor de José Pedro Castillo Terrones. El 24 de diciembre del 2025, vía Carta Carta N° 087-2025-JUS/DGAC-DGP se le informó los requisitos para sustentar su pedido
· 19 de febrero 2026. Walter Ayala, abogado de Pedro Castillo, presenta ante el presidente interino José María Balcázar, una solicitud de “indulto presidencial”. El pedido fue derivado a la Comisión de Gracias Presidenciales el 19 de mayo. El 10 de junio fue declarado inadmisible y debido a que no se subsanó ya fue rechazado.
· 31 de marzo del 2026. La Comisión de Gracias el pedio del ciudadano Raúl Choquenaira Chino, solicitando el indulto presidencial a favor de José Pedro Castillo Terrones. El 14 de abril de 2026, vía la Carta N° 087-2025-JUS/DGAC-DGP se le informó los requisitos para sustentar su pedido
· 17 de abril 2026. La Comisión de Gracias Presidenciales recibió un pedido de gracia presidencial a favor de Pedro Castillo. Sin embargo, el 30 de abril fue declarado inadmisible por no cumplir con los requisitos. Finalmente, el 10 de junio fue archivado tras no cumplirse con subsanar las observaciones.
· 28 de abril de 2026. . La Comisión de Gracias el pedio del ciudadano Germán Villena Cóndor, Pastor y Capellán Militar FF.AA. del Templo del Reino de Dios – Centro de Avivamiento, Movimiento Evangelístico Misionero, solicitando el indulto presidencial a favor de José Pedro Castillo Terrones. El 4 de mayo del 2026, a través de la Carta N° 038-2026-JUS/DGAC-DGP se le informó los requisitos para sustentar su pedido.
· 25 de junio de 2026. La Comisión de Gracias Presidenciales recibió el pedido del ciudadano Tomás Soldevilla, para que se le otorgue una gracia presidencial a favor de Pedro Castillo. El pedido aún se encuentra en calificación.
· 10 de julio de 2026. La Comisión de Gracias Presidenciales recibió dos pedidos de Pedro Castillo y su abogado Walter Ayala, solicitando la “gracia común” por su condena en el caso “Golpe de Estado” por conspiración para la rebelión y Casos Puente Tarata, Provías y otros donde es procesado por presunto crimen organizado y corrupción.
· 14 de julio de 2026. La Comisión de Gracias Presidenciales recibió la solicitud del congresista, Elías Vara, para que se le otorgue una gracia presidencial a Pedro Castillo. Sin embargo, fue rechazado debido por no cumplir con los requisitos escenciales para su tramitación.
· 17 de julio de 2026. El abogado Raúl Choquenaira, procedente de Cusco, presentó otro pedido de gracia presidencial por razones humanitarias a favor de Pedro Castillo.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.