Los intentos del sentenciado Pedro Castillo para quedar en libertad, a través de una gracia presidencial otorgada por el saliente mandatario José María Balcázar, han quedado frustrados hasta el momento.

Con ello, continuará recluido en el Penal de Barbadillo (Ate) cumpliendo la condena de más de 11 años que le impuso la justicia por su fallido golpe de Estado, al encontrarlo responsable del delito de conspiración para la rebelión.

El último jueves, se conoció que la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia (Minjus) rechazó otro pedido de gracia presidencial a favor del sentenciado exmandatario. Esta vez, se trata de la solicitud que presentó días atrás el congresista Elías Varas.

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De acuerdo a un informe de fecha 20 de julio del 2026, la solicitud no cumplía con los requisitos mínimos para analizar el pedido. Esto es, la solicitud de gracia presidencial y la declaración jurada de conocer la gratuidad de la tramitación de la solicitud de gracia presidencial no contenían la firma del beneficiado, es decir de Castillo Terrones.

“De la revisión de la solicitud presentada por el congresista de la República Elías Marcial Varas Meléndez a favor del señor José Pedro Castillo Terrones, se aprecia que no cumple con los requisitos exigidos, por lo que, no resulta posible evaluar la gracia presidencial solicitada”, se lee en las conclusiones del informe suscrito por el director de la Dirección de Gracias Presidenciales, Jhoner Quispe.

FOTOS DE LA FACHADA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. / MANUEL MELGAR

Sin embargo, pese a que ya se han rechazado diversos pedidos similares, las solicitudes de gracia presidencial a favor de Castillo Terrones siguen ingresando a la Comisión de Gracias en las postrimerías de la gestión Balcázar.

Desde enero del 2023 hasta mediados de julio del 2026, la comisión ha recibido cerca de 15 pedidos de gracias presidenciales a favor de Castillo Terrones.

Hasta los primeros días de julio los pedidos habían sumado cerca de diez. La mayoría de estas solicitudes no cumplieron con los requisitos mínimos y otros aún se encuentran en evaluación.

El último viernes, la comisión recibió tres nuevas solicitudes de gracia presidencial a favor del sentenciado por el golpe de Estado. Y esta semana, el grupo técnico recibió otros dos pedidos para que se le otorgue algún beneficio al vacado exmandatario.

De acuerdo a fuentes del Ejecutivo, de estos pedidos solo tres tenían la firma de Castillo Terrones y otros dos no contenían la firma del sentenciado. Precisaron que estas solicitudes seguirán su trámite regular.

PEDRO CASTILLO

El vacado ex mandatario se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo, desde el 7 de diciembre del 2022, tras ser detenido en flagrancia por intentar subvertir el orden constitucional a través de un golpe de Estado.

Por dicho acto ilícito, en noviembre del 2025 fue sentenciado a 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para la rebelión.

Sin embargo, también enfrenta otros procesos por presunto crimen organizado, tráfico de influencias, abuso de poder, entre otros delitos en casos como Puente Tarata, Petro-Perú, Ministerio de Vivienda, y otros.

Los pedidos presentados por Pedro Castillo

Si bien, el presidente José María Balcázar aún tiene cuatro días más como encargado de la presidencia de la República, a Castillo Terrones solo le quedaría este jueves para tener una respuesta a sus dos pedidos de “gracia común” que solicitó los primeros días de julio.

Como se recuerda, el pasado 10 de julio, la Comisión de Gracias Presidenciales recibió dos pedidos del vacado exmandatario y su abogado Walter Ayala, solicitando la “gracia común” por su condena en el caso “Golpe de Estado” por conspiración para la rebelión y Casos Puente Tarata, Provías y otros donde es procesado por presunto crimen organizado y corrupción.

De acuerdo a fuentes consultadas por este Diario, la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) podría estar emitiendo hoy una opinión sobre dichos pedidos.

Todo depende de la información que hayan recibido del Poder Judicial (PJ) sobre los procesos seguidos en contra del vacado exmandatario. La calificación se hará “con apego al ordenamiento legal”, señalaron.

Si la información aún no es recepcionada por el grupo de trabajo, su calificación quedaría en manos del gobierno de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Tal como lo dio a conocer este Diario, días atrás la citada comisión solicitó ante la Corte Suprema del PJ -que tiene a su cargo la apelación de Castillo Terrones por la sentencia del Golpe de Estado- le remita la copia de la resolución judicial o del proceso mediante el cual se dispuso el inicio de la investigación preparatoria o, de ser el caso, copia de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria; y la información sobre la fecha de inicio y el plazo de la investigación preparatoria, así como el estado procesal actual de cada expediente judicial.

Pedro Castillo

Las fuentes recordaron que la última sesión oficial de la comisión tendría que ser este viernes, ya que luego proceden los feriados por Fiestas Patrias y posteriormente asumirá la gestión de la próxima mandataria.

La intensión del grupo de trabajaron, comentaron, es dejar la conclusión técnica sobre los dos pedidos realizados directamente por el sentenciado exmadatario. Lo más probable, avizoraron, es que la respuesta sea negativa debido a que el sentenciado no cumpliría con los requisitos para ser beneficiado con una gracia común.

Sin un informe favorable, el saliente Balcázar Zelada no podría otorgarle una gracia presidencial -común o de cualquier otra índole- a Castillo Terrones, sin ir en contra de la Constitución y el marco legal.

Este Diario buscó la versión de Walter Ayala, abogado del sentenciado expresidente, pero no respondió.

Pedido de Pedro Castillo para obtener la gracia común en medio de su apelación contra su sentencia por golpe de Estado.

Pedido de Pedro Castillo para obtener la gracia común en medio de su apelación contra su sentencia por golpe de Estado.