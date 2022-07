El presidente de la República, Pedro Castillo, cuestionó al Congreso por haber presentado mociones de vacancia en su contra en dos oportunidades y denunció que lo hacen por intereses privados.

Durante su mensaje a la nación en el Palacio Legislativo, el mandatario señaló que los intentos para destituirlo del cargo no son por falta de resultados o imputaciones de presuntos actos de corrupción, sino que obedecerían a que se quiere evitar los cambios que plantea su Gobierno.

REVISA AQUÍ | Pedro Castillo y su mensaje a la Nación: análisis de las palabras del presidente

“Desestabilizan y reclaman la vacancia, no por falta de resultados o por inexistentes imputaciones que nunca probarán, sino por defender sus intereses privados y por evitar los cambios que mi Gobierno se empeña en cumplir”, manifestó frente a los parlamentarios.

VIDEO RECOMENDADO Las declaraciones de Pedro Castillo a las 11:32 maso, cuando habla de la vacancia, por fas

Previamente, Castillo Terrones indicó que en este primer año a cargo del país recibió “una bofetada en la mejilla”, pero aclaró que en los próximo 12 meses no piensa poner la otra, sino que buscará consensos.

“Este primer año he recibido una bofetada en la mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales con el voto consciente del pueblo peruano. Pero en este segundo año no voy a poner la otra mejilla, sino extenderle la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo a partir de los objetivos nacionales de desarrollo que espera nuestra patria”, enfatizó en su discurso.