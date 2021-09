El alcalde del municipio de El Tambo, Carlos Curisinche Eusebio, anunció su renuncia a la militancia de Perú Libre debido a que no encuentra apoyo en el gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas, también de Perú Libre, para realizar obras en su distrito.

“Yo fui invitado por Perú Libre para participar en el último proceso electoral, en el cual soy alcalde (...) por esta decisión hemos demorado bastante en razón esencialmente a que el distrito de El Tambo es uno de los más grandes de Junín”, explicó Curisinche en entrevista con Canal N.

“Hubo un compromiso por parte del gobernador regional de ejecutar grandes obras, como es la avenida Ferrocarril, además de sus pistas y veredas, el puente Cantuta, el by pass del Mariscal Castilla... de todas esas obras, a pesar que he venido insistiendo desde el 2019, hubo poca predisposición por un tema evidentemente de celo político, de indiferencia”, añadió la autoridad local.

En ese sentido, el burgomaestre remarcó que la ejecución de obras públicas no se han visto en su jurisdicción debido a que no contaron el apoyo del gobernador regional ni del alcalde provincial, ambos militantes de Perú Libre.

“Si hubiéramos tenido un apoyo del gobernador regional, del alcalde provincial en su debida oportunidad estaríamos viendo grandes obras. A duras penas insistiendo recién van a iniciar algunas obras, pero ya no van a poder terminarlos porque nos falta solo 15 meses de gestión regional y municipal, y es difícil que se culminen las obras más importantes”, expresó.

“De manera pública he discrepado con el actuar de muchos dirigentes de Perú Libre, siempre he mantenido una autonomía porque el pueblo elige a sus autoridades para resolver los problemas, no para que se trabaje en beneficio de un partido político o un grupo de personas”, apuntó.

No obstante, Carlos Curisinche puntualizó que su alejamiento de Perú Libre no debe perjudicar el desarrollo de El Tambo. “Lo que necesitamos es que las obras se hagan oportunamente, de calidad y libres de corrupción”, acotó.

Finalmente, recomendó al jefe de Estado, Pedro Castillo, a tener mayor trato con personas con capacidad de gestión y que resuelvan los problemas que afectan a los ciudadanos.

“He conversado con el presidente Pedro Castillo y he notado que es una persona bien intencionada, pero tiene que rodearse de personas que tengan capacidad, conocimiento de gestión pública y que resuelvan los problemas”, concluyó.

