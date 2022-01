América Televisión informó que el 29 de diciembre entregó al Ministerio Público una copia del video completo con más de 23 horas de grabaciones de su investigación sobre las reuniones del presidente Pedro Castillo, en el inmueble ubicado, en el pasaje Sarratea, en el distrito de Breña.

“El 29 de diciembre América Televisión entregó a la fiscalía que investiga el caso una copia del video completo del seguimiento realizado en la casa de Sarratea como consta en la carta que tiene el sello de cargo del Ministerio Público”, informó Canal N.

América Televisión entregó más de 23 horas del seguimiento a Pedro Castillo en Breña. (Canal N)

Precisó, además, que el 24 de diciembre, la fiscalía especializada en delitos de corrupción solicitó a dicho medios de comunicació el envío de una copia del video relacionado a las visitas a la vivienda de Sarratea, difundido por Cuarto Poder.

El material consiste en una copia exacta del original grabado durante 16 días y dura 23 horas, 24 minutos y 2 segundos “organizados cronológicamente con indicaciones del día exacto en que se grabó cada segmento”.

Indicó que así los fiscales podrán realizar la investigación de lo sucedido en la casa de Sarratea y establecer, con los testimonios de los protagonistas y las pruebas, la verdad de las actividades del presidente Pedro Castillo.

“Cuarto Poder cumplió con informar sobre las personas, entre las que se encontraban ministros, trabajadores y licitadores del Estado, que acudían a la casa de Breña en un horario no debido y fuera de los registros oficiales”, informó América Televisión.

El abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, declaró que Cuarto Poder había alterado el orden de los videos de la casa de Sarratea. Además, confirmó que no existe una lista o un registro de las visitas que el mandatario recibió en el pasaje Sarratea de Breña.

“No hay una lista de visitantes a la casa de Sarratea. El presidente no tiene una lista, porque él no las hace, esa no es su función. El presidente no tiene una lista, pero a las personas que han estado ahí ya la fiscalía les ha preguntado y ya se está dando toda la información”, aseveró.

