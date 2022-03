El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, señaló que tras realizar unas indagaciones, concluyó que la fiesta infantil en Palacio de Gobierno para la hija del presidente de la República, Pedro Castillo, no fue organizada por la empresaria Karelim López.

En conferencia de prensa tras una sesión del Consejo de Ministros desarrollada este miércoles, Torres Vásquez instó a la fiscalía a verificar quién arregló el evento en la sede del Ejecutivo.

“Sobre la fiesta que se verifique, que el Ministerio [Público] verifique. Yo hice mis averiguaciones y no es (Karelim López) la que ha organizado la fiesta”, manifestó el primer ministro.

Sin embargo, en enero pasado, la animadora infantil Brenda Carvalho declaró ante la Fiscalía Anticorrupción sobre su participación en la fiesta infantil en Palacio de Gobierno, y aseguró que fue invitada por Karelim López para dar una “sorpresa” a la niña.





Asimismo, Carvalho indicó ante el Ministerio Público que ella no cobró por su trabajo en el cumpleaños de la hija del jefe del Estado.

“A mí me hicieron pasar de frente, no hubo exigencias, me imagino que fue por la sorpresa y me hicieron esperar en un ambiente de Palacio”, afirmó Carvalho.

“Hechos mencionados deben ser corroborados”

En otro momento, Aníbal Torres se refirió al testimonio brindado por Karelim López a la fiscalía en calidad de aspirante a colaboradora eficaz, donde relata que Pedro Castillo encabeza una supuesta mafia en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) dedicada al direccionamiento de obras públicas.

Ante ello, el jefe del Consejo de Ministros remarcó que lo contado por la lobbista debe ser “corroborado” por el Ministerio Público.

“Todos los hechos que ella menciona deben ser corroborados. No hay una imputación directa al presidente de la República”, sostuvo.

“Esos hechos luego de ser corroborados por el Ministerio Público allí habrá un convenio entre las partes sobre los beneficios que pueda corresponderle a ella y finalmente pasará al juez, quien aprobará [o no] esa colaboración eficaz”, concluyó.

