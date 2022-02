Conforme a los criterios de Saber más

Un día después de anunciar la salida del congresista Héctor Valer de la jefatura del Gabinete Ministerial, el presidente Pedro Castillo dio inicio a un conjunto de reuniones. El sábado, el docente recibió en Palacio de Gobierno a 20 personas, entre ellas al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, y a los congresistas Edwin Martínez (Acción Popular), Kelly Portalatino (Perú Libre) y Guillermo Bermejo (Perú Democrático).

Otro de los invitados de Castillo Terrones fue Roger Nájar, dirigente de Perú Libre que estuvo en el bolo para la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al inicio del actual gobierno.

Fuentes de El Comercio indicaron que Nájar continúa siendo “una carta” para la PCM, aunque remarcaron que es poco probable, debido a que hace un par de semanas, cuando el jefe de Estado le propuso suceder a Mirtha Vásquez, este prefirió declinar por motivos de salud.

En el 2009, el exparlamentario fue denunciado por una mujer, con el objetivo de que reconozca a la hija que tuvieron. Nájar conoció a esta persona cuando tenía 14 años y él rondaba los 30.

Desde Perú Libre, el congresista Jaime Quito indicó que su partido le ha planteado a Castillo Terrones “realizar un viraje hacia la izquierda”, tras la designación de Valer. Añadió que el gobierno debe concretar el plan por el que “el pueblo apostó” en la última campaña, que implica “la recuperación de los recursos nacionales” y que las empresas que contaminan, “como Repsol”, sean duramente sancionadas.

Quito, en comunicación con El Comercio, dijo que Perú Libre ha insistido en su propuesta para que el parlamentario Waldemar Cerrón- hermano del secretario general de la agrupación, Vladimir Cerrón- asuma como primer ministro. Aunque subrayó que, si el mandatario elige a otra personalidad del partido del lápiz, ellos “no se cerrarán”.

También refirió que el nuevo Gabinete Ministerial no debe tener presencia de “tránsfugas” ni de aquellos que renunciaron al ideario perulibrista, en referencia a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, y de la titular de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. La primera abandonó la bancada oficialista, y la vicepresidenta de la República fue expulsada.

Los ministros José Gavidia Arrascue (Defensa), Wilbert Supo (Ambiente), Rosendo Serna (Educación) y Alfonso Chávarry (Interior) también fueron recibidos por el presidente el sábado. Este último estuvo acompañado por el nuevo comandante general de la Policía, Vicente Tiburcio.

Chávarry designó ayer a Clever Heli Vidal como el nuevo jefe del Gabinete de Asesores y a George Gembey Otsy como secretario general de su despacho.

Sánchez y Cevallos en el bolo

El presidente Castillo continúo, el pasado domingo, con sus reuniones. A las del sábado se sumaron otras 13 hasta el cierre de esta edición.

Sánchez Palomino retornó a la Casa de Gobierno, donde estuvo desde las 7:20 a.m. hasta las 11:23 a.m. El titular de Comercio Exterior y Turismo estuvo acompañado por Paul Fernández Bravo, quien es fundador del Partido Humanista (hoy Juntos por el Perú).

Fuentes de este Diario señalaron que Sánchez está en el bolo para suceder a Valer en la PCM.

Sin embargo, cuando la prensa le preguntó al también congresista de Juntos por el Perú si sería el nuevo primer ministro, este respondió con una señal de “no” con la mano. Luego, en un tuit, señaló: “Por un Gabinete de cambio democrático, progresista y popular que impulse los cambios políticos, económicos y sociales eliminando la pobreza, corrupción, discriminación y toda forma de violencia. El gobierno del presidente Pedro Castillo siempre con el pueblo”.

El mandatario, además, recibió al exministro de la Producción Yván Quispe Apaza, con quien también conversó el sábado; al personero legal del Partido Político Magisterial y Popular Miguel Miranda Purizaga; y Enver Mao León Gonzáles, quien en el 2019 fue designado como jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Antes de ingresar a la sede de Palacio, Martínez había afirmado que el nuevo equipo ministerial debía estar conformado por personas de corte técnico, y no político. (Foto: Alessandro Currarino | GEC)

El congresista Martínez, quien volvió a encontrarse con Castillo en la víspera, adelantó que entre el martes y miércoles el presidente presentará a su nuevo Gabinete. Aclaró que no loe han ofrecido ningún cargo.

“Este será un Gabinete sí tendrá las condiciones y va a generar la confianza en la población. Yo me voy satisfecho, he visto su apertura, creo que hoy sí tomará decisiones. Él necesitaba sacarse esa presión, entre martes y miércoles debe estar presentando el Gabinete”, expresó.

La portavoz alterna de Acción Popular, Karol Paredes, dijo esperar que Martínez brinde a su bancada explicaciones por sus citas con Castillo. Agregó los integrantes de su partido no deben formar parte del Gabinete, porque “estamos realizando un trabajo de fiscalización al Ejecutivo, no podemos ser juez y parte”.

El presidente Castillo también se reunió con los ministros Aníbal Torres (Justicia y Derechos Humanos) y Hernando Cevallos (Salud). Este último también ha sido voceado para la PCM.

De otro lado, al excongresista de Frente Amplio Wilbert Rozas ha asistido a Palacio de Gobierno en seis oportunidades en enero, donde ha sido recibido por Beder Camacho y Pablo Hernández, asesores del presidente Castillo.

“Yo no he ido a pedir un cargo, cuando fui congresista se aprobó una ley sobre la contaminación con metales pesados, y requiere reglamentación, este tema está en el Ministerio de Salud, he ido a hablar con el presidente sobre este asunto. De ninguna manera para ser ministro […] No me han ofrecido nada”, manifestó Rozas a El Comercio.

(Foto: Presidencia)

Más información

— “La situación macroeconómica del país es positiva y el entorno internacional mejora. Ahora toca resolver la crisis política con un Consejo de Ministros plural que goce de la mayor legitimidad, profesionalismo y transparencia. Construyamos gobernabilidad”, expresó en Twitter la primera vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.

— El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, adelantó que su partido no integrará el nuevo Gabinete, el cuarto en menos de siete meses de gobierno. “Nuestro rol es de oposición leal con la Constitución”, tuiteó.

— El parlamentario Edward Málaga-Trillo (Partido Morado) contó que una persona del entorno del presidente Castillo lo llamó por teléfono para preguntarle si estaría dispuesto a asumir el Ministerio del Ambiente. “”No hubo una propuesta formal. De cualquier modo, la respuesta es no. No soy el más preparado para ese cargo y mi postura respecto al gobierno es muy clara”, remarcó.