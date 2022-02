La bancada de Acción Popular rechazó las declaraciones que hizo Karelim López ante el Ministerio Público en las cuales implicó en actos de corrupción al presidente de la República, Pedro Castillo, así como a cinco legisladores de esta agrupación política.

En un comunicado publicado en redes sociales, los legisladores manifestaron el “total rechazo” a lo que se pudo conocer del testimonio de la empresaria que declaró ante la fiscalía de lavado de activos y cuyo testimonio fue difundido por varios medios de comunicación este sábado 26 de febrero.

“Las declaraciones no verificadas y sin pruebas fehacientes de una persona, no pueden estar exentas de responsabilidad. Desde la bancada de Acción Popular respaldamos a todos los integrantes de nuestro grupo parlamentario”, indicaron.

Acción Popular rechazó las acusaciones de Karelim López contra cinco de sus congresistas.

Según El Comercio, Karelim López implicó en los actos delictivos que reconoció ante la fiscalía a cinco congresistas de Acción Popular, entre ellos Raúl Doroteo, elegido por Ica, y Juan Carlos Mori Celis, elegido por Loreto.

Este último también se pronunció en redes sociales rechazando estas acusaciones. “Comunico que me pongo a disposición de las investigaciones para esclarecer estos lamentables hechos que dañan la imagen de mi persona y de mi familia”, comentó.

Vocero de Acción Popular habla de vacancia

Elvis Vergara, vocero de Acción Popular, señaló que de ser ciertas las declaraciones que brindó ante el Ministerio Público la lobbysta que acudió a visitar a Pedro Castillo en Palacio de Gobierno y en Breña, debería ser vacado.





“Dar un mensaje a la nación es lo mínimo que tiene que hacer el presidente, no podemos concebir que se quede callado, queriendo evadir a la prensa (…) de ser cierto no habrá de otra que vacarlo, pues no podemos tener a un presidente involucrado en actos de corrupción tan graves”, comentó en declaraciones a Exitosa.

