El subsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho, se pronunció sobre las investigaciones en contra del jefe de Estado, Pedro Castillo, y las personas de su entorno cercano, incluyendo a él.

MIRA AQUÍ | Pedro Castillo envió documento amenazante a “Panorama”

El funcionario, a quien se le abrió una investigación preliminar por la la presunta comisión del delito de encubrimiento personal, aseguró que el mandatario y él van a salir “airosos y limpios” de las diligencias que haga la Fiscalía.

“Vamos a salir airosos, vamos a salir limpios y que vengan más denuncias”, aseveró en entrevista por Cuarto Poder.

“El que le ha robado un sol al Estado que se vaya preso, porque robarle al Estado peruano no es robarle al rico , sino al mas pobre y eso creo que no se tiene que perdonar”, agregó.

Camacho también negó las declaraciones que brindó el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco respecto a que fue él, quien lo ayudó a evadir a la justicia a pedido de Pedro Castillo.

“No hay nada de eso, el presidente sabe que no habido nada de eso. El presidente sabe que él no me ha expuesto nunca nada, que yo no he hecho nada. Él está embarcado en todos los temas de la Nación”, sostuvo.

Enfatizó en que no piensa convertirse en un colaborador eficaz, pues aseguró que a esa figura solo se acogen quienes han cometido un delito y rechazó que él lo haya hecho.

MÁS INFORMACIÓN | Pedro Castillo no consigue un Gabinete de ancha base y ratifica a Aníbal Torres

En otro momento, el funcionario de Palacio de Gobierno negó que él o Castillo Terrones le hayan pedido al exministro del Interior Mariano González, que lo considere para ser viceministro en dicha cartera.

“El señor presidente nunca me dijo que me iba para proponer como viceministro (…) el señor Mariano me dice pásame tu CV para que seas viceministro, no fue de mi persona hacia él, fue de Mariano González hacia mí”, puntualizó.