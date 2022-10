Eduardo Pachas y Benji Espinoza, abogados del presidente Pedro Castillo, negaron ser los autores de la acción de amparo presentada a nombre del mandatario contra la labor de fiscalización y “control político arbitrario” del Congreso de la República.

A su salida de Palacio de Gobierno, Pachas dijo que no tiene conocimiento sobre dicho recurso, pero consideró que dependerá del juez evaluarlo y tomar una decisión.

“No tenemos conocimiento de la misma, nosotros no la hemos puesto. Nosotros no la hemos puesto, el juez la evaluará todos los derechos constitucionales deben ser respetados, hay que dejar en claro que el artículo 117 (de la Constitución) indica los delitos por los que se puede acusar”, dijo Pachas.

Por su parte, Espinoza usó sus redes sociales para señalar que no es ni autor ni conocía el contenido del citado recurso.

Sobre la demanda de amparo que viene circulando en medios. No soy su autor ni conocía su contenido. — Benji Espinoza Ramos (@BenjiEspinozaR) October 13, 2022

En el documento, difundido por el portal Epicentro, se cuestionan las investigaciones que realiza el Parlamento contra el mandatario.

Además, se solicita la nulidad de la acusación constitucional por el presunto delito de traición a la patria.