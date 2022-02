Conforme a los criterios de Saber más

Tres exministros, dos exviceministros y un exsecretario general del Despacho Presidencial han advertido, durante el último mes, la falta de decisión en la Presidencia de la República y la existencia de asesores “en la sombra” que rodean al mandatario.

Esta semana, los exministros Avelino Guillén y Mirtha Vásquez, así como la exviceministra de Transportes Fabiola Caballero, han reiterado los problemas advertidos en el Ejecutivo que dirige Pedro Castillo. Caballero, en su carta de renuncia al cargo, afirmó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) está siendo copado y utilizado como una “aparente agencia de empleos”.

Los comentarios de exintegrantes del Ejecutivo siguen revelando la crisis advertida por Guillén a fines de enero, cuando con su salida del Ministerio del Interior (Mininter) debido a la indecisión del jefe de Estado y poco respaldo a su gestión produjo la caída del Gabinete Vásquez.





Avelino Guillén

Avelino Guillén, exministro del Interior. (Foto: archivo GEC)

El exministro del Interior Avelino Guillén presentó su carta de renuncia al sector el 28 de enero, tres días antes de que caiga el Gabinete presidido por Mirtha Vásquez. Las dificultades que tuvo Guillén con Castillo respecto al liderazgo en el Mininter catapultaron los cambios en el Consejo de Ministros. La vacilación del presidente Castillo fue evidenciada por él, así como la falta de respaldo del mandatario a Guillén, quien había pedido la remoción del entonces comandante general de la PNP Javier Gallardo por fricciones.

Las razones de estas desavenencias fueron la presentación por parte de una lista de generales que, a criterio de Gallardo, debían pasar al retiro. Sin embargo, Guillén no estaba de acuerdo porque se pretendía dar de baja a generales como Vicente Tiburcio (Dirincri), Óscar Arriola (Dircote) y Jorge Angulo (Región Lima). La lista tampoco había sido consultada con otros mandos superiores de la PNP.

Los problemas entre Guillén y Gallardo no cesaron con la presentación de una segunda lista, pues no hubo mayores variaciones. Guillén decidió presentarlo al presidente Castillo y había pedido que Gallardo pase al retiro.

Un día después, en entrevista con Epicentro, Guillén dijo que esperó durante dos semanas la respuesta de Castillo sobre su pedido para remover a Gallardo, pero no recibió respuesta alguna. “Mi renuncia es de carácter irrevocable. Bajo esa condición he presentado mi renuncia. He esperado durante dos semanas la respuesta del señor presidente y su silencio para mí es un indicativo muy claro y directo de que él está asumiendo una posición de respaldo al señor comandante general de la Policía Nacional”, expresó.

“Hay silencios que expresan posiciones. Lo natural es que el presidente respalde a su ministro”, añadió Guillén.

El último miércoles, en una entrevista publicada en El País, Guillén afirmó que Castillo “es alguien que se ufana de ser un Gobierno del pueblo, pero el pueblo lo que más exige es salud y justicia. Y son los puntos más débiles de este Gobierno. Se llena la boca invocando al pueblo, al pueblo, al pueblo, pero es una palabra al vacío porque no tienen el más mínimo respeto por el pueblo”.

En otro momento, se refirió fuertemente sobre Castillo. “El presidente creo que no percibe bien que es un servidor público, que es una persona que ha sido elegida para cumplir determinadas tareas. Piensa que puede hacer lo que le da la gana”, indicó.

También declaró sobre el círculo de asesores que rodean a Castillo, personas que han sido señaladas por otros integrantes del Ejecutivo como responsables de decisiones que se toman en el gobierno. “El presidente dependía única y exclusivamente de la información que proporcionaban los asesores, y eso es bien delicado, porque los asesores le podían brindar una información sesgada o limitada. En los ambientes de Palacio que ocupaba el señor presidente nunca he visto medios ni periódicos o televisión encendida con algún informativo”, relató Guillén.

Mirtha Vásquez

Vásquez asumió como primera ministra en octubre del 2021. (Foto: archivo GEC)

De acuerdo con su carta de renuncia, la salida de Mirtha Vásquez del Consejo de Ministros fue resultado de la crisis en el Mininter y la falta de consenso. “Hemos llegado a un momento crítico. [...] La crisis en el sector del Mininter no es un asunto cualquiera ni coyuntural, es la expresión de un problema estructural de corrupción en diversas instancias del Estado que nos viene golpeando y que es momento de abordar”, escribió.

Asimismo, expresó que “si los cambios no se suceden, menos aún en los propios entornos del Ejecutivo, no será posible avanzar. En este momento es inadmisible dudas o indecisiones”. “Por desgracia, llegamos al punto de no haber podido lograr al menos avanzar en consensos sobre el liderazgo de un sector tan importante como Interior, y tampoco sobre el respeto por las líneas institucionales del mismo, pongo en duda entonces la posibilidad de avanzar en otros cambios imprescindibles en otros ámbitos”, agregó.

Ante la imposibilidad de lograr consensos en beneficio del país, informo que hoy presenté mi carta de renuncia al Presidente @PedroCastilloTe, la cual fue aceptada. Reafirmo mi compromiso con el país y los cambios para la justicia social. pic.twitter.com/OseIsX2zo5 — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) January 31, 2022

Tras su salida advirtió que un grupo de asesores presidenciales establecieron como estrategia legal no entregar la lista de personas con las que se reunió el mandatario en la casa del pasaje Sarratea, en Breña, pese a que él ya se había comprometido hacerlo. Además, luego de que durante una conferencia de prensa del Consejo de Ministros había afirmado lo mismo.

“El presidente podría haber hecho lo que yo decía: ‘un ejercicio de memoria a ver quién me visitó y decir transparentemente, salir y publicitarlo’; a mí me parecía que sí, pero la estrategia de su abogado, de la gente que lo rodea le decía que: ‘no es conveniente que saque una lista, si ya está judicializado mejor preséntela en las autoridades’”, expresó Vásquez a RPP.

También, manifestó su preocupación por el entorno de asesores que mantiene el presidente, “que muchas veces hacen que él cometa este tipo de errores. En lugar de visibilizar lo que es, pues toman estas decisiones equivocadas”, comentó Vásquez al citado medio.

El último miércoles, en entrevista con RPP reveló que recibió presiones desde el Poder Ejecutivo para direccionar la publicidad estatal en las regiones del país, contrario a lo que señala la normatividad vigente. “A mí cuando me plantearon que era mejor invertir en medios de regiones, etc., lo consulté, pero mi secretario de Comunicación Social nos explicó técnicamente por qué esto no se podía. No se puede no por una voluntad, sino porque existe un plan de estrategia publicitaria y es una cosa muy delicada porque es manejo de fondos”, detalló.

Pedro Francke

Pedro Francke, exministro de Economía. (Foto: Hugo Curotto / GEC)

El exministro de Economía Pedro Francke dejó el Consejo de Ministros luego de la renuncia de Mirtha Vásquez. Francke, en una carta dirigida al presidente Castillo, indicaba que se sentía “satisfecho” por los cerca de siete meses de gestión al frente del MEF.

“Es posible reactivar la economía al mismo tiempo que avanzar en una indispensable mejor distribución de la riqueza, una mayor diversificación de la economía con sostenibilidad ambiental, y hacerlo con responsabilidad fiscal, sin corrupción y en democracia”, escribió.

Carta de renuncia de Pedro Francke.

Días después, en entrevista con la BBC, comentó que el presidente “en el tema económico tiene una cierta dificultad en conocer los temas más a fondo, en poder tener una discusión más profunda sobre los temas económicos. Tiene un cierto déficit, por decirlo económicamente”.

También ratificó las palabras de Vásquez respecto que el jefe de Estado toma más en cuenta al círculo de asesores -conocido como el “gabinete en la sombras”- que a los ministros de Estado. “Hay un grupo de asesores del presidente que ha adquirido mucha preeminencia en los últimos tiempos y que pareciera que son más importantes que el Gabinete en su toma de decisiones”, lamentó.

Carlos Jaico

Carlos Jaico asegura que fue contactado par asumir la secretaría general por el propio Pedro Castillo. Foto: GEC / Alonso Chero

Pedro Castillo solicitó la renuncia de Carlos Jaico, quien se desempeña como secretario general del Despacho Presidencial desde el 24 de noviembre del 2021, luego que este diera por terminado el contrato de Biberto Castillo como asesor presidencial. Él fue mencionado como responsable de la designación de Daniel Salaverry en Perú-Petro.

Jaico publicó la carta de “renuncia irrevocable” instando al mandatario cambiar su entorno de asesores y funcionarios, a quienes denominó como “gabinete en la sombra”. “Advertí, tempranamente, la nociva influencia que en sus decisiones tienen algunos asesores de gabinete y funcionarios designados, cual ‘gabinete en la sombra’ del que nunca fui parte, en detrimento de la gobernabilidad y estabilidad de la país, como se lo expresé en diferentes oportunidades y de distintas maneras”, manifestó.

“Con su anuencia, usted ha preferido mantenerlos y continuar por esta senda de decisiones erráticas que han derivado en una grave crisis institucional. Espero sinceramente que usted convoque a profesionales de valía académica, moral y solvencia profesional en el manejo del Estado”, agregó el exfuncionario.

Gilmar Andia

Gilamr Andia dijo que “el autoritarismo, el menosprecio al trabajo técnico y al maltrato injustificado” impactaron en las acciones del sector dirigido por Aníbal Torres. (Foto: Difusión)

El 7 de febrero, Gilmar Andía Zúñiga publicó su renuncia irrevocable al cargo de viceministro de Justicia debido al “debilitamiento institucional y técnico” del Ministerio de Justicia, cuyo entonces titular era Aníbal Torres.

“El autoritarismo, el menosprecio al trabajo técnico y al maltrato injustificado hacia los profesionales que integran nuestros equipos ha impactado de manera directa en las políticas y acciones que tiene esta institución”, se lee en el documento publicado en su cuenta personal de Twitter.

El día de hoy he presentado al Ministro de Justicia Anibal Torres, mi decisión de renuncia irrevocable al cargo de Viceministro de Justicia. En mis más de 5 años en el @MinjusDH_Peru nunca había evidenciado el debilitamiento institucional del que soy testigo ahora. pic.twitter.com/2EWhO2KMlX — Gilmar Andía (@GilmarAndia) February 8, 2022

Entre otros cuestionamientos también cuestionó la entonces destitución de Susana Silva como jefa del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) por “no acatar una orden”, ya que es una “clara muestra de injerencia a la autonomía de la que goza esta entidad”.

“Los hechos aquí narrados, así como la recurrente que ha demostrado han generado un clima en el que me resulta imposible continuar ejerciendo el cargo de manera técnica para la protección y mejora del sistema de justicia”, culminó.

Fabiola Caballero

Esta semana, Fabiola María Caballero Sifuentes, exviceministra de Transportes, renunció al cargo y señaló que el MTC, sector dirigido por el ministro Juan Silva, “se ha convertido en una aparente agencia de empleos para copar colocaciones que requieren de comprobadas experiencia y calificación”, alertó.

También indicó que no fue consultada sobre cambios en su despacho, y esto dificultaba el desempeño de sus funciones. “Los cambios permanentes de las dependencias del Viceministerio de Transportes, sin mediar consulta a mi Despacho, hacen difícil implementar las políticas sectoriales ajustadas a las normas del Estado”, señaló.

“El sector Transportes no puede estar sujeto al copamiento laboral de ciudadanos que no reúnen los méritos y las capacidades técnica requeridas para garantizar la eficiencia de la gestión que se les encomienda en posiciones clave”, agregó la exfuncionaria, evidenciando los manejos en esta cartera.

