Mientras los días pasan y al gobierno interino de José María Balcázar cada vez le queda menos tiempo, los pedidos de gracia presidencial presentados por el sentenciado Pedro Castillo siguen su curso.

Y es que, como parte del trámite de las solicitudes de gracia común presentadas por el vacado exmandatario, la Dirección de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjush) solicitó a la Corte Suprema del Poder Judicial (PJ) que remita información sobre el proceso que se siguió contra Castillo Terrones por el Caso del Golpe de Estado.

Actualmente, Castillo Terrones se encuentra recluido en el penal de Barbadillo (Ate) cumpliendo una condena de 11 años, 5 meses y 15 días -dictada en primera instancia- por el delito de conspiración para la rebelión por su fallido golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre del 2022.

El pasado 10 de julio, la Comisión de Gracias Presidenciales recibió dos solicitudes de “derecho de gracia común” planteadas por el Caso de Conspiración para la Rebelión (Expediente N° 39-2022) y otro por el Caso de Organización Criminal agravada, tráfico de influencias agravado, y colusión (Expediente N° 00005-2023). Este último aún se encuentra en investigación preparatoria.

Los pedidos se presentaron a través de Walter Ayala, abogado de Castillo, quien sustentó sendos pedidos de “gracia común” en el artículo 118, inciso 21, de la Constitución, que habilita al presidente de la República a ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados, cuando la etapa de instrucción (investigación preparatoria en instancia judicial) haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.

José María Balcázar señaló que el pedido de indulto de Pedro Castillo continúa en evaluación en el Ministerio de Justicia. Foto: Presidencia.

¿Qué documentos ha solicitado la Comisión de Gracias Presidenciales?

Según información obtenida por El Comercio , este lunes 20 de julio, la Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema recibió el Oficio.N°1101-2026JUS/DGAC-DGP remitido por la Comisión de Gracias Presidenciales, solicitando información del expediente N° 39-2022, vinculado al caso del golpe de Estado por el delito de conspiración para la rebelión.

El documento fue inicialmente remitido a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia -que emitió la condena de primera instancia por el fallido Golpe de Estado-, instancia que elevó el documento a la Sala Suprema Penal Permanente, ya que el expediente se encuentra en dicha instancia a la espera de que se evalúe la apelación presentada por el sentenciado exmandatario contra su condena impuesta en este caso.

Según el informe judicial, la Dirección de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitó: a) copia de la resolución judicial o del proceso mediante el cual se dispuso el inicio de la investigación preparatoria o, de ser el caso, copia de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria; y, b) información sobre la fecha de inicio y el plazo de la investigación preparatoria, así como el estado procesal actual de cada expediente judicial.

Además, la citada comisión solicitó al Poder Judicial precisar si la investigación preparatoria del caso ya concluyó o aún se encuentra en dicha etapa.

COMISIÓN DE GRACIAS PIDE INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE PEDRO CASTILLO A LA CORTE SUPREMA

Fuentes señalaron que similar pedido se formuló al Juzgado de Investigación Preparatoria, sobre la investigación preparataria que se le sigue en el Expediente N° 00005-2023 donde es procesado por presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado, y colusión, por el Caso Puente Tarata, Provías y otros.

Según el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales en sus artículos 39.3 y 39.4, el pedido de informes o constancias a la sala o juez respectivo que procesa los casos del solicitante, se realiza después de que se “verifica el cumplimiento de las formalidades” de las solicitudes de “gracias comunes” planteadas. Es decir, que los pedidos no habrían sido observados.

“39.4 De no advertirse observaciones o efectuada la subsanación correspondiente, la Secretaría Técnica gestiona la obtención de los siguientes documentos en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.” Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales

Fuentes del Ejecutivo han reafirmado que Castillo Terrones no cumple con los requisitos exigidos para que se le otorgue la “gracia común” ya que en el Caso Golpe de Estado, su proceso ya no está en investigación preparatoria, sino en instancia de apelación de condena de primera instancia.

Y, en Caso Puente Tarata, Provías y otros, debido a que este expediente se procesa bajo los plazos establecidos para organizaciones criminales, el doble del plazo más su ampliatoria de la etapa de investigación preparatoria, aún se cumpliría en el 2032.

Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales

¿Cuál es el estado de la apelación de su condena ante la Corte Suprema?

La Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema programó para el próximo 23 de setiembre la audiencia de “calificación” del recurso de apelación presentado por Pedro Castillo contra su sentencia de 11 años 5 meses y 15 días, por el Caso Golpe de Estado.

El Tribunal Supremo, presidido por el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga, sesionará a partir de las 9:00 de la mañana.

En dicha audiencia también calificará los recursos de apelación presentados por la expresidenta del Consejo de Ministros castillista, Betssy Betzabet Chavez Chino -quien se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México en Perú- y su exministro del Interior, Willy Huerta, luego de que fueran condenados por el mismo caso a 11 años 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión.

Pedro Castillo y sentencia por el Golpe de Estado

Además, se calificará las apelaciones presentadas por el exasesor de la PCM, Aníbal Torres a quien se le impuso 6 años y 8 meses de prisión efectiva, de Celestina Mamani Molinero por la nulidad de la compra de un inmueble de Chávez Chino; y la apelación de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos contra la absolución de Manuel Lozada (ex jefe de la región policial de Lima), Justo Venero (ex jefe de la Unidad de Servicios Especiales) y Eder Infanzón (comandante PNP en retiro).

¿Qué significa la calificación del recurso? De acuerdo a la norma procesal, la Corte Suprema revisará -previamente- si las apelaciones de los sentenciados cumplen con las exigencias de forma y fondo para poder ser analizados.

Si el tribunal decide dar por bien concedida la apelación fijará otra fecha para la audiencia de fondo donde evaluará cada uno de los casos y las razones que llevaron a la imposición de sus respectivas condenas.