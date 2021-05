El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, condenó este lunes el asesinato de al menos 14 personas en un bar del centro poblado San Miguel del Ene, en la jurisdicción del Vizcatán del Ene, en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), a manos de una columna terrorista de Sendero Luminoso.

“Antes de extender mi saludo al pueblo peruano, quisiera extender mi solidaridad, mi eterna solidaridad a las familias de las víctimas que acaban de ser asesinadas en Pichari y condeno abiertamente como hombre del campo, como maestro, la cobarde actitud de algunas personas que en un escenario político abusan del pueblo”, indicó durante una presentación en Huánuco.

MIRA AQUÍ | Vraem: panfletos hallados en zona de ataque terrorista llaman a boicotear las elecciones

Pedro Castillo condena ejecución de hombres, mujeres e incluso niños en el Vraem





Fuentes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas confirmaron a El Comercio que una columna terrorista de Sendero Luminoso asesinó a al menos 14 personas.

Al lado de los cuerpos, los cuales pertenecían a hombres, mujeres e incluso niños, se hallaron panfletos que adjudican el accionar al citado grupo terrorista. Una de las frases que proclaman en estos escritos es “Limpiar al Vraem y al Perú de antros de mal vivir, de parásitos y corruptos”.

Pedro Castillo instó a la Policía Nacional del Perú a realizar las investigaciones correspondientes y dar con el paradero de los responsables.

REVISA AQUÍ | La violencia terrorista desplaza a campesinos de Vizcatán del Ene

“Insto a la Policía Nacional para que haga las investigaciones inmediatas y dé con el paradero de los responsables y sume y se dé el peso de la ley a estas personas que han sido asesinadas, a estas familias y les caiga el peso venga de donde venga, sea quien sea, porque no podemos permitir que el pueblo esté siendo víctima de estas cosas, no podemos permitir ser víctimas de querer callar la voz del pueblo y no puede haber montajes”, indicó.

Minutos después, en declaraciones a la prensa, el aspirante al sillón presidencial descartó que se le intente vincular con este hecho y resaltó la defensa por la vida.

“[¿Cree que se le trata de vincular?] No creo, más allá de la campaña, más allá de otras cosas, pero en cualquier escenario, sea de donde sea, en cualquier momento, la vida es primero y vamos a defender la vida cueste lo que cueste”, dijo.

Pedro Castillo: Condeno abiertamente la actitud de algunas personas que en un escenario político abusan del pueblo





El candidato presidencial de Perú Libre también se pronunció sobre este hecho con un mensaje en su cuenta de Twitter.

Mi solidaridad con las familias de las 18 víctimas en el cobarde ataque ocurrido en Pichari, VRAEM. Condeno enérgicamente este atentado terrorista e insto a la justicia a que aplique todo el peso de la ley. No vamos tolerar ningún acto de violencia. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) May 24, 2021

Conforme a los criterios de Saber más