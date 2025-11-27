Pedro Castillo: la “parábola del pollo”, la inteligencia artificial y el “no se acuerda”, las versiones con las que intentaron librarlo de responsabilidad

Desde hace más de dos años, el ahora condenado expresidente Pedro Castillo Terrones, sus abogados y miembros de su círculo cercano divulgaron versiones inverosímiles, confusas y contradictorias para intentar borrar o librarse de responsabilidad en el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión por el golpe de Estado.

El 14 de noviembre, Ricardo Hernández Medina, defensor de oficio del golpista, lanzó su propia versión de la confusa parábola sobre el pollo que Castillo narró cuando aún no asumía el cargo, el 11 de julio del 2021.

Dirigiéndose a los jueces, Hernández señaló que “tienen el pollo en sus manos” y que dependerá de ellos entregarlo “vivo o muerto”, o lo absuelven o lo condenan.

“Hubo una historia que todo el mundo conoce y que el señor Pedro Castillo lo dijo. Ustedes ahora tienen el pollo en sus manos. Ese pollo lo tienen en sus manos. O ustedes lo entregan vivo o ustedes lo entregan muerto, o ustedes lo absuelven o ustedes lo condenan”, exclamó.

La inteligencia artificial

En pleno juicio, el 20 de mayo, su abogado, Ricardo Hernández, cuestionó la autenticidad del video en el que se ve a Pedro Castillo anunciando el cierre del Congreso y la restructuración del sistema de justicia.

Hernández insinuó que podría tratarse de una edición realizada con inteligencia artificial y sostuvo que la grabación carece de elementos que permitan validar su validez como prueba.

“No fue citado para dar fe con respecto a que es él. Yo puedo observarlo, pero puede ser él o puede ser un actor [...] Hoy en día, con la inteligencia artificial todo se puede modificar”, afirmó el abogado en la audiencia del 29 de mayo del juicio oral contra Castillo Terrones.

“Fue un acto político”

En otra audiencia, el mismo abogado insistió en el argumento de que Castillo solo brindó un mensaje político que carecía de fuerza para ser respaldado.

Ello tras cuestionar un documento de la PNP, presentado por la fiscalía, en el que se advierte sobre manifestaciones el 7 de diciembre del 2022 tras el anuncio hecho por Castillo.

“El anuncio fue un mero acto político.”, argumentó.

Previamente, el 8 de mayo, el letrado había reconocido que el mensaje leído por el mandatario fue “inconstitucional”, pero que no califica en el tipo penal señalado por el Ministerio Público.

“Fue una respuesta que, si bien es cierto es inconstitucional, no llega al nivel extremo solicitado por el tipo penal. Para nosotros, el acta fiscal no prueba un alzamiento violento con el uso de las armas. El mensaje es un acto político, no de rebelión”, dijo en aquella ocasión.

Hernández es el defensor público que representa al exmandatario en el juicio oral por el golpe de Estado. El expresidente de la República enfrenta un pedido de 34 años de cárcel por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Actualmente, cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo (Ate).

No es el primer abogado que afirma que Castillo solo realizó un acto político.

En marzo del 2023, Wilfredo Robles, uno de los más de 30 abogados que ha tenido el exmandatario, aseveró que Castillo leyó el mensaje como una “última carta” por temor a ser retirado del cargo por el Congreso y como un “acto político” que era imposible de ejecutar.

“En la última ocasión que tuvo, porque el presidente Pedro Castillo se sentía seguro que (el Congreso) sí tenía los votos para vacarlo (destituirlo). No es cierto esa narrativa de que ‘¿por qué hizo esto si no existían los votos suficientes?’”, señaló Robles en una entrevista con la agencia EFE.

“Era un acto ineficaz, carente de toda formalidad y de imposible ejecución [...] Fue un acto político, un acto de reivindicación de cuestiones que le exigía la población”, dijo.

“No se alzó en armas”

Este argumento fue usado por primera vez por el abogado Víctor Pérez Liendo, en diciembre del 2022, en la audiencia de detención preliminar de Castillo Terrones.

“El delito de rebelión tiene como elemento objetivo fundamental que el sujeto se alce en armas y con violencia, hecho que mi patrocinado no hizo y que solo han ocurrido con el expresidente Fujimori y con Antauro Humala”, argumentó el letrado.

Posteriormente, el mismo argumento fue usado por Carlos Perea Pasquel y Martín Piaggio, que integran la larga lista de abogados de Castillo, en enero, durante una audiencia para variar su prisión preventiva a vigilancia electrónica. Solicitud que no tuvo éxito.

Ese día, los letrados indicaron que el exmandatario solo leyó un discurso y no hubo un alzamiento en armas que configura el delito de rebelión: “El 7 de diciembre del 2022, mi patrocinado, el señor Pedro Castillo Terrones, lo único que levantó fue un papel. En la jurisprudencia del Perú tenemos a Antauro Humala, que sí se levantó en armas y jaló el gatillo. Hubo cuatro muertos”.

“No es golpe, es un hecho atípico”

En marzo del 2023, el abogado argentino Guido Croxatto, quien se presenta como encargado de la defensa internacional de Castillo aseguró al diario “El País” que el mensaje que leyó Castillo carecía de formalidad, al no contar con las firmas de los miembros del Consejo de Ministros. Asimismo, negó que el exmandatario haya cometido los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

Además, aseguró que Castillo no dio una orden directa a las Fuerzas Armadas y que no fue detenido en flagrancia.

“No es golpe, es un hecho atípico”, aseveró también el abogado del exmandatario.

“Dice que no se acuerda”

Otro argumento con el que se intentó defender a Castillo provino de Guido Bellido. A pocas horas del golpe perpetrado por el exmandatario, el legislador Guido Bellido dijo que el expresidente Pedro Castillo no recordaba las circunstancias en las que leyó el mensaje del 7 de diciembre.

En diálogo con la prensa, a su salida de la Dinoes, en donde se reunió con Castillo Terrones, Bellido Ugarte dijo que hubo un complot contra el exmandatario para hacerlo leer el documento que anunciaba el cierre del Parlamento, con la finalidad de propiciar la vacancia.

“No sabemos quién ha conspirado, pero el presidente no recuerda. Lamentablemente la investigación aclarará, el presidente con sus propias palabras dice que no se acuerda, él dice que no se acuerda”, refirió a los medios.

“Dice que no se recuerda de lo que ha podido pasar, [¿Por qué leyó ese comunicado?] eso es lo que no recuerda. El presidente dice que no se acuerda, no sé, ahorita él está bien, está tranquilo, dice que no se acuerda, lo que me dice es que no se acuerda bien, necesitamos la libertad de Pedro Castillo, nosotros vamos a exigir que el presidente esté en libertad, él tiene que decir su verdad al país”, aseveró.

“Lo que el día de hoy me ha dicho es que él no se recuerda cuando dio la lectura, a mi no me corresponde qué ha podido pasar, le he consultado y el dice que no se acuerda”, insistió.

Sin embargo, días después su versión fue refutada por Miguel Pérez Arroyo, otro de los tantos abogados del exmandatario.

“[¿El presidente recuerda el momento del golpe?] Claro que sí, y lo vamos a decir en su momento, claro que sí [recuerda] me ha dicho lo que ha pasado y eso es lo que ha hecho, hay una lectura de la realidad política que también se dirá en el momento en que tenga que decirse, nos vamos a reservar ese espacio para cuando sea oportuno”, afirmó.

Martín Vizcarra Febrero del 2025 En febrero, Martín Vizcarra dio una entrevista para el corresponsal del diario La República en Puno, donde se refirió a la situación de Pedro Castillo.

“Creo que injustamente está en la cárcel Pedro Castillo. Injusto porque lo han vacado sin darle el derecho de defensa porque se supone que para vacar a una autoridad tienes que darle el derecho de defensa. Pedro Castillo dio un mensaje golpista, pero no dio un golpe de Estado. Ese día el Congreso lo vaca. Tendría que [haber habido] una acusación constitucional, pasar a la Comisión Permanente y luego al pleno.”

Día del golpe

La defensa de Castillo olvida que hubo testigos del momento del golpe como el exministro Alejandro Salas y los periodistas de TV que se encargaron de la trasmisión del mensaje presidencial del 7 de diciembre.

En marzo de este año, durante la sexta audiencia del juicio contra el exmandatario, Salas

sostuvo que no sabía que Pedro Castillo iba a dar ese discurso y que tan pronto como lo escuchó, supo que implicaba una ruptura del orden constitucional y decidió renunciar. Luego, ingresó al Despacho Presidencial a increparlo y a decirle que había cometido un delito.

“Me acerco (a Pedro Castillo) y le digo lo que consideré en ese momento. Como siempre, expresé con él con absoluta franqueza lo que pude, en ese momento, descifrar. Y le dije: usted ha leído un delito. Y la respuesta de él fue: no tenía los votos. En ese momento salí, porque mi renuncia estaba prácticamente materializada. Fui el primer ministro en renunciar”, relató durante el juicio oral.

En tanto, Antonio Pantoja, camarógrafo de TV Perú, declaró que él y su compañera Cintya Malpartida tenían asignado cubrir ese día las actividades en los exteriores de Palacio de Gobierno, de cara a la moción de vacancia que se iba a votar esa tarde contra Pedro Castillo en el Congreso. En medio de ello, explicó que su colega le indicó que les había llegado la orden desde el canal de “entrar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)”.

“Fuimos guiados por Betssy Chávez, con mi compañera Cintya (Malpartida), llevados hasta ese punto”, dijo.

La propia Cintya Malpartia y otros testigos también han corroborado que fue Betssy Chávez quien recibió, hizo ingresar y luego acompañó a la salida a los periodistas.

En ese trámite, los testigos refirieron que solo se le dijo que iba a ser una entrevista, no un mensaje a la nación. Al respecto, el camarógrafo explicó que recién cuando llegaron al Despacho Presidencial se dio cuenta que se trataba de “algo relacionado con el presidente” y luego entendió que se trataba de un mensaje a la nación.

Es importante recordar que el mensaje de Pedro Castillo fue condenado de forma unánime como un golpe de estado o un intento de quebrar el orden constitucional por los otros poderes y organismos autónomos del Estado, por la OEA y por políticos de distintas tiendas.

