Seis semanas después de negarle el permiso para asistir a la toma de mando de Gustavo Petro en Colombia, el Congreso evalúa este jueves si continúa con la postura de no permitirle al presidente Pedro Castillo dejar el país. Justamente, el mandatario solicitó viajar a Estados Unidos, entre el 18 y 22 de setiembre, a fin de participar en la asamblea general de las Naciones Unidas.

Al respecto, el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, afirmó, a título personal, que Castillo Terrones no debe abandonar el Perú, al sostener que su situación legal no ha cambiado respecto a hace un mes y medio. Es decir, aún afronta seis investigaciones preliminares en la Fiscalía de la Nación, cuatro de ellas por presunta organización criminal.

Montoya refirió que el canciller César Landa, quien retornó el último martes al cargo, es quien debe representar al país en la ONU.

“En este caso no habrá discurso del Perú, no todos los países lo ofrecen, tenemos a un presidente que es cuestionado por serios actos de corrupción, su situación no ha cambiado y genera una mala imagen”, manifestó a El Comercio.

Una postura similar tuvo el vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, quien dijo que “no es el momento” para que el jefe de Estado viaje al exterior.

Agregó que su bancada tomará una decisión conjunta en las próximas horas.

El congresista Luis Aragón (Acción Popular), quien disputó la presidencia del Parlamento a inicios de esta semana, opinó que el presidente sí debe asistir a Nueva York, porque la asamblea general de la ONU es un foro “importante”.

Desde Perú Libre, la congresista Margot Palacios consideró que el Poder Legislativo sí debe autorizar la salida del país de Castillo Terrones, porque “es él quien dirige la política exterior” de la nación.

A su turno, el vocero de Integridad y Desarrollo, Carlos Zeballos, también se pronunció a favor de que el Parlamento otorgue el permiso.

“El presidente debe salir, porque es el representante del país ante la ONU. Se van a tratar temas importantes y es momento de entrelazar relaciones. El último viaje al que no fue ha traído repercusiones internacionales, no se ve bien. Habría que ver que el presidente tenga que garantizar el viaje siendo transparente con la justicia”, subrayó a este Diario.

Fuentes de la bancada de Somos Perú indicaron que aún no han analizado el tema, pero es probable que decidan sí autorizar el viaje de Castillo.

Sumas y restas... Con los votos de Perú Libre (16), Bloque Magisterial (10), Cambio Democrático (5), Perú Bicentenario (5), Perú Democrático (6), Cambio Democrático-Juntos por el Perú (5), Integridad y Desarrollo (6) y Somos Perú (4), el presidente tendría 52 votos a favor de su solicitud para salir del país. Le faltaría sumar 14 adhesiones. Entonces, su viaje a Nueva York está en manos de la oposición en el Congreso.





El parlamentario Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) señaló, a título personal, que se le debería dar el permiso a Castillo “por la naturaleza e importancia” de la asamblea nacional de la ONU. Aunque precisó que él acatará la decisión final que adopta su bancada.

Desde Fuerza Popular, Avanza País y Podemos Perú indicaron a este Diario que aún no han tomado una postura en conjunto.

Lee aquí el oficio remitido por el presidente Pedro Castillo al Congreso:

La agenda del presidente

Durante una visita a Cusco el último viernes, el presidente Castillo dijo que espera que el Congreso esta vez sí apruebe su salida del país y señaló que América Latina y el mundo “no vio con buenos ojos” su inasistencia a Colombia.

“Estoy seguro que el Congreso ante la experiencia que tuvo anteriormente, que no solamente el Perú sino América Latina y el mundo no vio con buenos ojos esa decisión, y creo que de los errores se aprende. Espero que lo haga (le otorgue el permiso) porque tenemos una planificación y tenemos reuniones con países hermanos y con empresarios”, remarcó.

El Poder Ejecutivo detalló que Castillo tiene previsto participar en EE.UU. en la Cumbre sobre la Transformación de la Educación, programada para el 19 de setiembre.

De igual manera, se ha planificado que el presidente intervenga en el debate general de alto nivel de la asamblea general, a realizarse el martes 20 de setiembre. Se precisa en la solicitud que el gobernante será el noveno orador de esa jornada.

Asimismo, el jefe del Estado peruano busca participar en la reunión de la Sociedad de las Américas / Consejo de las Américas.

Y, además, tiene coordinada una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres y con algunos mandatarios de países de la región.