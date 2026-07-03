El requerimiento, titulado “Evaluación y ejercicio de la facultad constitucional de gracia presidencial a favor del ciudadano Pedro Castillo Terrones”, viene siendo analizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjush).

El Comercio solicitó información al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre la situación de este pedido de gracia presidencial, pero no respondieron.

Fuentes de este Diario señalaron que la próxima semana podrían estar emitiendo un pronunciamiento sobre la calificación de la solicitud presentada recientemente por Tomás Soldevilla Guerra.

Las mismas fuentes recordaron que existe otro pedido, esta vez de indulto presidencial, que fue presentado por Walter Ayala, abogado de Castillo, y que fue declarado inadmisible. Se le otorgó un plazo para subsanar su requerimiento que vence el próximo 14 de julio.

Castillo Terrones viene cumpliendo una condena, dictada en primera instancia, por el delito de conspiración para la rebelión donde se le impuso 11 años, 5 meses y 15 días.

La sentencia fue dictada en noviembre del 2025, aunque el vacado exmandatario se encuentra recluido en el penal de Barbadillo (Ate Vitarte) desde el diciembre del 2022.

No es la primera vez que los abogados o allegados a Castillo interponen pedidos de gracia presidencial o indultos para que el sentenciado eluda a la justicia bajo la figura del perdón o que el Estado renuncie su capacidad punitiva sobre los delitos que cometió.

José María Balcázar recibió otro pedido de gracia presidencial a favor de Pedro Castillo, que fue derivado al Minjush y viene siendo evaluado. (Foto: Presidencia) / olea

El 10 de junio la Comisión de Gracias Presidenciales del Minjush archivó un pedido de gracia presidencial que se había interpuesto a favor del vacado expresidente.

En esa misma sesión, informó el Minjush, se declaró inadmisible el pedido de indulto común a favor de Castillo Terrones, presentado por su abogado Ayala.

Es este pedido el que podrá ser subsanado hasta mediados de julio, ya que de acuerdo al Reglamento de la Comisión, tiene 20 días hábiles para tal fin. Ayala no respondió a las consultas de este Diario.

Todos los pedido de indulto y gracia presidencial A favor de Pedro Castillo

5 de enero 2023. La Comisión de Gracias recibió el pedido de Gerardo Clavijo Preciado, Presidente del Instituto Internacional de Investigaciones Empresa y Cambio, solicitando el indulto por razones humanitarias a favor de José Pedro Castillo Terrones. En la Carta N° 021-2023-JUS/DGAC-DGP, de fecha 20 de febrero de 2023, se le informó los requisitos para sustentar su pedido.

17 de diciembre 2025. La Comisión de Gracias recibió el pedido del ciudadano Germán Villena Cóndor, Pastor y Capellán Militar FF.AA. del Templo del Reino de Dios – Centro de Avivamiento, Movimiento Evangelístico Misionero, solicitando la gracia presidencial a favor de José Pedro Castillo Terrones. El 24 de diciembre del 2025, vía Carta N° 087-2025-JUS/DGAC-DGP se le informó los requisitos para sustentar su pedido

31 de marzo del 2026. La Comisión de Gracias recibió el pedido del ciudadano Raúl Choquenaira Chino, solicitando el indulto presidencial a favor de José Pedro Castillo Terrones. El 14 de abril de 2026, vía la Carta N° 087-2025-JUS/DGAC-DGP se le informó los requisitos para sustentar su pedido.

28 de abril de 2026. La Comisión de Gracias recibió el pedido del ciudadano Germán Villena Cóndor, Pastor y Capellán Militar FF.AA. del Templo del Reino de Dios – Centro de Avivamiento, Movimiento Evangelístico Misionero, solicitando el indulto presidencial a favor de José Pedro Castillo Terrones. El 4 de mayo del 2026, a través de la Carta N° 038-2026-JUS/DGAC-DGP se le informó los requisitos para sustentar su pedido. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

17 de abril 2026. La Comisión de Gracias Presidenciales recibió un pedido de gracia presidencial a favor de Pedro Castillo. Sin embargo, el 30 de abril fue declarado inadmisible por no cumplir con los requisitos. Finalmente, el 10 de junio fue archivado tras no cumplirse con subsanar las observaciones.

19 de mayo de 2026. La Comisión de Gracias Presidenciales recibió el pedido de a indulto común a favor de Pedro Castillo, presentado por Walter Ayala, abogado de Pedro Castillo. El 10 de junio fue declarado inadmisible y aún tiene plazo para subsanar su requerimiento.

25 de junio de 2026. La Comisión de Gracias Presidenciales recibió el pedido del ciudadano Tomás Soldevilla, para que se le otorgue una gracia presidencial a favor de Pedro Castillo. El pedido aún se encuentra en calificación.

¿Cuáles son los argumentos del nuevo pedido de gracia presidencial?

Según el escrito presentado a favor de Pedro Castillo, se trata de un pedido para que el presidente José María Balcázar, aplique el derecho de gracia bajo la figura del artículo 118 inciso 21 de la Constitución.

“21. Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.” Artículo 118 inciso 21 de la Constitución

Según explican en el documento, Castillo fue condenado en primera instancia por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema por el delito de conspiración para la rebelión.

Sin embargo, dicha sentencia fue apelada el 16 de diciembre de 2025 y el recurso fue concedido el 29 de diciembre de 2025, “por lo que aún no ha adquirido firmeza”.

En consecuencia, alegaron, el beneficiado es un “procesado”, ya que no es un condenado con sentencia firme, lo que hace jurídicamente pertinente la evaluación del derecho de gracia y no del indulto.

Pedido de de gracia a favor de Pedro Castillo

En el pedido, se solicita la “clemencia” para Castillo bajo la figura de la “reconociliación” y la “paz social”, citando casos como el perdón presidencial del expresidente Gerald Ford a favor de Richard Nixon, en Estados Unidos.

También mencionn la amnistía de transición de 1977 en España, el perdón a los ciudadanos que se negaron a enlistarse durante la guerra de Vietnan, en Estados Unidos, entre otros.

Pedido de de gracia a favor de Pedro Castillo

Castillo no cumple para ninguna gracia o indulto

El constitucionalista, Aníbal Quiroga, aseguró a El Comercio que ninguno de los pedidos que ha realizado el sentenciado Pedro Castillo cumple con los requisitos para ser beneficiado con una gracia presidencial o indulto.

Recordó que la diferencia entre el indulto y la gracia, es que el primero perdona la ejecución de la pena, no convierte al indultado en inocente, ni lo exonera de sus antecedentes penales ni de la reparación civil.

“Solo libera al indultado del cumplimiento de la pena porque así lo permite la Constitución con una decisión presidencial, pero como dice la Constitución, todos los actos presidenciales requieren del refrendo ministerial. Por tanto, el artículo 120 de la Carta Magna señala que son nulos todos los actos presidenciales sin refrendo ministerial. Eso quiere decir que un indulto o una gracia debe tener como requisito el refrendo ministerial”, anotó.

Por tanto, en el caso del indulto solicitado, el especialista señaló que no procede porque Castillo no tiene una sentencia firme o ejecutoriada.

Sobre la gracia presidencial, remarcó, se trata de una figura que busca “quebrar el proceso penal” cuando dura demasiado. Esto es, el doble del plazo más su ampliatoria.

“Ninguno de sus procesos cumple con el requisito de que su proceso dure el doble del plazo más su prórroga, entonces, tampoco está en el supuesto de la gracia, en cuyo caso no califica para la gracia.” Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista

El abogado sostuvo que ambos beneficios pasan por la Comisión de Gracias Presidenciales, cuyo informe debe estar aprobado por el ministro; sin embargo, advirtió que los pedidos presentados no son viables.

“Podría eventualmente, el presidente Balcázar, tomar una decisión contraria a la Comisión si tiene el apoyo del ministro, pero sería complicado sustentar que se dé una gracia o un indulto sin la opinión favorable de la Comisión. Esto, de darse, sería irregular o inconstitucional y acarrearía responsabilidad para el ministro y para el presidente de la República”, consideró.

Sobre los argumentos de una gracia presidencial bajo la figura de la “clemencia” para “la paz social”, el abogado señaló que por el contrario lo que buscan los allegados del Castillo Terrones es que este gane las calles para que promueva protestas sociales.