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Resumen

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Pedro Castillo, a través de un ciudadano, presentó un nuevo pedido para abandonar la cárcel. Se trata de una solicitud de gracia presidencial bajo la figura de la extinción de la pena que se le impuso por el caso “Golpe de Estado”.

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