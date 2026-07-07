A través de una resolución, a la que accedió El Comercio, el Juzgado de Investigación Preparatoria decidió seguir adelante con esta etapa intermedia a fin de determinar si el vacado exmandatario pasa o no a juicio oral.

El Ministerio Público (MP) solicitó cuatro años de pena privativa de libertad para Castillo Terrones, por presuntamente haber consignado falsa información durante su inscripción a las Elecciones Generales de 2021, donde fue electo mandatario. El JNE ha solicitado S/13,800 en reparación civil.

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Pedro Castillo se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo -en el distrito de Ate- cumpliendo una condena a 11 años 5 meses y 15 días de cárcel por el caso del “Golpe de Estado”. Se trata de una sentencia en primera instancia.

Además, afronta otras investigaciones por presuntos delitos de corrupción, crimen organizado, tráfico de influencias, entre otros.

Pedro Castillo fue condenado por el golpe de Estado que perpetró

Por estos días, Pedro Castillo ha insistido por partida doble en pedidos de gracia presidencial e indulto para poder anular su condena a través de la vía política y poder salir de prisión.

Esto, pese a que diversos especialistas han señalado que no reúne los requisitos para que se pueda aplicar dichos beneficios a su favor.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene pendiente anunciar el resultado de la calificación de uno de los pedidos de gracia, mientras que su defensa puede subsanar la solicitud de indulto.

Sala Superior deberá resolver si el caso se archiva o continúa

Tal como lo dio a conocer este Diario, en mayo, el juzgado acogió un pedido de excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa de Castillo Terrones y ordenó el archivo de la acusación y el caso por falsa declaración en procedimiento administrativo.

Tanto el Ministerio Público como el Jurado Nacional de Elecciones apelaron la decisión, cuestionando la falta de un adecuado análisis del caso por parte del juzgado de primera instancia y solicitaron que se revoque el archivo.

Cabe precisar que el juez supernumerario Juan Vidal Mercado Cahuana decidió archivar la acusación contra Castillo Terrones.

Sin embargo, ahora, el magistrado Adolfo Farfán concluyó conceder la apelación al MP y al JNE, sin efecto devolutivo y no suspensivo; y elevar la apelación ante la Sala Superior. Es decir, sin suspender la continuación del proceso y seguir adelante con el control de acusación.

Será la instancia superior la que resolverá si el caso se archiva definitivamente o Castillo es llevado a juicio oral.

PEDRO CASTILLO

Mientras tanto, en la sesión de este jueves, se analizarán los elementos presentados por la fiscalía que determinó una presunta acción ilícíta cuando el golpista exmandatario presentó su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) declarando que sus ingresos totales ascendían a S/ 63,323.64, y cuyo monto anual provenía de su desempeño como profesor.

Sin embargo, señaló la fiscalía, no cumplió con declarar las 1,800 acciones nominativas, valorizadas en S/10 cada una, que tenía a su nombre como accionista de la empresa “Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores JOP S.A.C.” desde mayo del 2017 (según registros públicos). Ello, hacía un monto total de S/. 18,000.00.

La fiscalía señaló que el exmandatario no podía dejar de consignar dichas acciones a su nombre, tal como lo exige el artículo 886 del Código Civil, numeral 8, se indica que “son bienes muebles” todas las “acciones o participaciones que cada socio tenga en sociedades o asociaciones, aunque a éstas pertenezcan bienes inmuebles”. Pese a ello, solo consignó su ingresos como docente.

De esta manera, habría incurrido en el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo.

El exfiscal José Domingo Pérez, abogado de Pedro Castillo Terrones, había alegado que no se trataba de un delito, sino de una omisión y con ello pidieron el archivo del caso.

Ahora, en declaraciones a El Comercio, Pérez Gómez señaló que han presentado un escrito ante el juzgado solicitando que se suspenda la audiencia puesto que el caso ya fue archivado.

“Se ha presentado un escrito indicando que no puede continuar la audiencia de control porque la causa ya fue archivada, pero el juez no ha resuelto aún.” José Domingo Pérez, abogado de Pedro Castillo

Agregó que, de ser el caso, representará al sentenciado Castillo Terrones en la audiencia programada para este jueves.