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Resumen

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El sentenciado Pedro Castillo fue citado por el Poder Judicial (PJ) a la audiencia donde realizará el control de acusación en su contra por presunta falsa declaración en procedimiento administrativo en perjuicio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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