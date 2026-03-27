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Resumen

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“La Fiscalía articula todos los elementos antes descritos: condena vigente, elevada expectativa punitiva, antecedentes de solicitud de asilo, entorno internacional de protección diplomática efectiva, asilo concedido a familiares y exfuncionarios, y debilitamiento de los arraigos tradicionales. De la valoración conjunta (…) se concluye que existe un riesgo real, concreto y actual de que, en caso de recuperar su libertad, el investigado (Pedro Castillo) se sustraiga deliberadamente del proceso penal”.

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