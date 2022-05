Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, presentó este martes un recurso de nulidad absoluta ante la Fiscalía de la Nación para que se deje sin efecto la decisión de investigar al jefe de Estado y que la pesquisa se suspenda hasta que concluya su mandato.

“Mañana (martes) a las ocho de la mañana vamos a estar en la Fiscalía de la Nación presentando un recurso de nulidad absoluta por violar el artículo 117 de la Constitución”, había adelantado ayer a El Comercio.

Como se recuerda, el fiscal de la Nación abrió investigación contra el mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. La decisión la adoptó en una ampliación del caso seguido contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y un grupo de congresistas conocidos como “Los Niños”.

El segundo paso, adelantó Espinoza, será acudir al Poder Judicial para que un juez de investigación preparatoria pueda analizar una tutela de derecho.

“Si la nulidad no prosperara, de inmediato, vamos a presentar una acción de tutela de derechos que va a tener que ser conocida por un juez de investigación preparatoria que luego de una audiencia pública resolverá si tenemos derecho o no. Creo que tendrá que intervenir la Sala Penal de Apelaciones Suprema porque si nos dan la razón apelará la fiscalía y si no nos da la razón, apelaremos nosotros”, estimó.

Espinoza Ramos cuestionó la decisión de investigar en funciones a Pedro Castillo.

Remarcó que para los funcionarios públicos rige el principio de “taxatividad”, ya que solo pueden hacer lo que norma les permite. “Ahora, ellos dicen, como no está prohibido investigar, entonces está permitido. Esa interpretación está errada. Para los ciudadanos lo que no está prohibido, está permitido, pero para los poderes públicos no”, indicó.