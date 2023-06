El golpe del 7 diciembre tiene tantas narrativas abortadas como abogados ha tenido Castillo desde que fue detenido el mismo 7. Primero, se concentraron en decir que hubo intento frustrado, mera proclama, discurso desarmado; pero, golpe, lo que se dice golpe, no hubo.

Luego, por cortesía de Guido Bellido surgió la teoría de la droga, rápidamente superada; y las redes castillistas se dedicaron a lanzar teorías conspirativas en las que Castillo era víctima de un complot de la CIA, de mafias de narcotraficantes infiltradas en las FFAA y hasta de los ‘iluminati’. Nada que postulara a narrativa, lo que se dice narrativa. Súmesele la reciente teoría -contada en un detector pasado- del ex ministro de Trabajo, Íber Maraví, cantando ‘Pedro se puso de carnada’.

De esa catadura de historias es la que ha contado el abogado Eduardo Pachas en conferencia de prensa del lunes. Estaba flanqueado por los también defensores de Castillo, Wilfredo Robles, Guillermo Olivera y Walter Ayala. ¿Qué dijo Pachas? Que Pedro “se vio obligado a leer el discurso (...) Ese día, si no se le suspendía o vacaba, sele iba a matar”.

El problema con estas narrativas efímeras es que unas se anulan con otras. Ni siquiera se dan el tiempo de desarrollarlas con indicios que las hagan digeribles o con la mención de personajes secundarios. Ni siquiera -ya pasaron 3 días- será recogida por una fiscalía.

Tan improvisada fue la puesta en escena del cuento en boca de Pachas; que se anunció la presencia de Benji Espinoza, ex abogado de Castillo que renunció apenas se enteró del golpe. Pues Benji tuvo que salir a aclarar que no fue invitado, ni hubiera ido si lo hacían, ni presta crédito a semejante historia. A seis meses de defenestrado, no hay una sola narrativa en defensa de Pedro Castillo, sino varias y ninguna toma cuerpo.