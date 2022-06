La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, no negó asumir la presidencia si el Congreso logra vacar al jefe de Estado, Pedro Castillo, por incapacidad moral permanente.

Al ser consultada sobre si abandonaría el Ejecutivo en caso vaquen al mandatario, Boluarte atinó a responder que Castillo Terrones no se irá y terminará su periodo en 2026.

“(¿La bandera de ‘si se va Castillo me voy con él’, ¿sigue en pie?) El presidente no se va a ir, el presidente va a culminar el 28 de julio 2026, seguiremos acompañando en la gestión del presidente apostando por lo que estamos haciendo acá”, señaló la funcionaria en entrevista con Cuarto Poder.

En otro momento de la conversación, la también titular del Ministerio Desarrollo e Inclusión Social (Midis) se refirió al informe de la Contraloría que la acusa de presuntamente haber infringido un artículo de la Constitución al firmar un documento como presidenta del Club Apurímac mientras era ministra.

“Yo estaba en Zúrich por encargo del presidente en esta reunión mundial de economía y protesté a través de mi tuit que no había sido notificada con las más de 60 páginas de la Contraloría que había enviado su informe al Congreso y a mí me llevaron 4 hojitas en las que no concluían nada. En consecuencia, como que estamos saltándonos al debido proceso y el derecho de mi defensa”, expresó.

En ese sentido, cuestionó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso priorice ver la denuncia constitucional en su contra y no le dé la misma celeridad a la acusación planteada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos en contra del contralor Nelson Shack.

“El mismo contralor de la República tiene una denuncia hecha por la fiscal de la Nación, entonces creo que la subcomisión se está declarando en Comisión Permanente, siempre está en Permanente, que también vea la denuncia del contralor con ese interés exprés que están viendo contra Dina Boluarte”, enfatizó.

Dina Boluarte también se manifestó sobre los audios filtrados de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, donde se le escucha la intención de vacar a Pedro Castillo. La vicepresidenta de la República mencionó que la titular del Parlamento tendría la ilusión de ser mandataria.

“Yo le recomendaría a Alva que postule el 2026, que se gane la confianza del pueblo peruano, que gane las elecciones y con elecciones legítimas que se ponga la banda presidencial, mientras tanto acá estamos para apostar por el Perú”, acotó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social .