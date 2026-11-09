El director del penal de Barbadillo, Calixto Lucero Rodríguez, será separado del cargo, luego de que se revelara que su hija Yulissa Lucero Chujutalli, fuera contratada en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas, de Juntos por el Perú, según anunció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez en “Tenemos que Hablar”, video pódcast de El Comercio.

En el referido centro penitenciario está recluido el expresidente Pedro Castillo, donde cumple una pena de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. Esto por el anuncio de golpe de Estado, que incluía el cierre inconstitucional del Congreso y la intervención al sistema de administración de justicia, que dio el 7 de diciembre de 2022.

Castillo Terrones respaldó en la última campaña presidencial a Roberto Sánchez y tiene a familiares en el Congreso que fueron elegidos bajo el símbolo de JP: su hermano José Mercedes Castillo en el Senado y su cuñada Yenifer Paredes.

“De todas maneras [será separado], porque quien tiene la responsabilidad de dirigir la seguridad de un penal, no puede estar mediatizado por una contratación de su propia hija por parte de gente vinculada al grupo político de quien custodia”, manifestó Álvarez Miranda.

El titular de Justicia y Derechos Humanos refirió que Lucero Rodríguez no podrá ser destituido de inmediato, porque antes debe pasar por un proceso administrativo. Pero sí dejará de ser director del penal de Barbadillo, la cárcel de los ex jefes de Estado.

“Ahora, no se le puede destituir de la carrera [de inmediato], eso será objeto de un trámite interno, de una investigación interna dentro del INPE. Lo que sí se tiene que hacer de inmediato es el cambio de director”, complementó.

Álvarez indicó que el director del penal de Barbadillo fue designado en el cargo por el gobierno anterior. Es decir, por la administración de José María Balcázar.

Advirtió que Lucero Rodríguez no estaba obligado a presentar una declaración jurada de intereses para transparentar sus vínculos políticos, porque “es un funcionario de carrera”. “No había forma de advertir sus posibles vínculos”, agregó.

Proceso sancionador

El ministro de Justicia y Derechos Humanos remarcó que, en este caso, que involucra también a un agente del INPE, no solo es un problema ético.

“Si yo soy funcionario de un penal y tengo la responsabilidad de custodiar a un grupo de internos, no puedo recibir dádivas ni regalo. Tampoco mis hijos y mi esposa pueden ser contratados por empresas o personas vinculadas a los internos que yo custodio. Hay un tema ético y de posible infracción laboral”, expresó.

Según reveló “Cuarto Poder”, Alejandro Hurtado Paz, cuyo padre es Juan Ramón Hurtado Barrenechea, agente del INPE en Barbadillo, también trabaja para la bancada de Juntos por el Perú y percibe uno S/8,000 de salario cada mes. De acuerdo con fuentes del programa dominical, su progenitor es uno de los hombres de confianza de Castillo Terrones.

Además, Héctor Sandoval Moreno, exdirector del penal asesora a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, presidida por Catherine Palomino (Juntos por el Perú), que tramita el proyecto de amnistía para el exmandatario. Sandoval eludió precisar su situación y remitió a la prensa a Recursos Humanos del Congreso.

Ernesto Álvarez, ministro de Justicia y DD.HH. (Foto: Minjus)

Álvarez refirió que se abrirá un proceso sancionador en contra de los funcionarios implicados, a fin de conocer si a cambio de los contratos para sus familiares otorgaron un trato preferencial a Castillo Terrones en el penal de Barbadillo.

“El procedimiento sancionatorio debe empezar, una vez que terminen las investigaciones dentro del INPE”, acotó.

El INPE, a través de un comunicado, también anunció que “el personal involucrado” en la denuncia periodística “será removido inmediatamente de sus cargos”. “Esta decisión responde a la gravedad de los hechos expuestos y constituye una medida inmediata para garantizar el control institucional y el adecuado funcionamiento del establecimiento penitenciario”, se lee.

🔴 #Comunicado | El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: https://t.co/BGCIizydOW — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) November 9, 2026

La institución, además, adelantó que “adoptará las acciones administrativas y legales que correspondan”.

Por su lado, el portavoz de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados, Ernesto Zunini, dijo que ha solicitado “la suspensión inmediata del vínculo laboral de un trabajador de la bancada, tras la denuncia pública que cuestiona su contratación”. Esto en aparente referencia a Hurtado Paz.

Como vocero de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de diputados, he solicitado la suspensión inmediata del vínculo laboral de un trabajador de la bancada, tras la denuncia pública que cuestiona su contratación. Reafirmo nuestro compromiso con una gestión ética y transparente. Por su parte, el proyecto de ley de amnistía no debe verse deslegitimado y debe debatirse por su contenido y sus fundamentos. — Ernesto Zunini (@ernestozunini) November 9, 2026

“Reafirmo nuestro compromiso con una gestión ética y transparente. Por su parte, el proyecto de ley de amnistía no debe verse deslegitimado y debe debatirse por su contenido y sus fundamentos”, escribió en su cuenta de X.