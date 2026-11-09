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Pedro Castillo purga su condena de 11 años de prisión en el penal de Barbadillo (Fotos y Composición: El Comercio)
Pedro Castillo purga su condena de 11 años de prisión en el penal de Barbadillo (Fotos y Composición: El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

El director del penal de Barbadillo, Calixto Lucero Rodríguez, será separado del cargo, luego de que se revelara que su hija Yulissa Lucero Chujutalli, fuera contratada en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas, de Juntos por el Perú, según anunció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez en “Tenemos que Hablar”, video pódcast de El Comercio.

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