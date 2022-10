El dueño de la casa del pasaje Sarratea, Segundo Sánchez Sánchez, se pronunció desde la clandestinidad luego de que el Poder Judicial ordenara su detención preliminarmente por presuntamente ser uno de los miembros del llamado “Gabinete en la sombra”.

A través de una publicación en sus redes sociales, el hombre cercano al presidente Pedro Castillo aseguró que no se entregará a la justicia, pues dijo no haber cometido ningún delito.

MÁS INFORMACIÓN | Juzgado Constitucional resuelve que no tiene competencia para analizar amparo de Pedro Castillo

“No he cometido ningún delito, y no tengo nada que decir para ser colaborador eficaz (…) si hubiese cometido algún delito primero le pediría perdón a Dios, a mi familia y a todo mi país; seguidamente me entregaría a la justicia sin necesidad que me busquen, pero como no soy culpable de nada, no lo haré”, se lee en su publicación de Facebook.

El dueño de la vivienda de Breña resaltó que no va a permitir que lo pongan en prisión durante años y luego le digan que no ha cometido ningún delito, por lo que puso como condición para entregarse, que el Ministerio Público muestre un elemento de convicción de los delitos que habría cometido.

“Si el Ministerio Público dice lo contrario les doy dos opciones para presentarme: 1. Que me muestren una prueba contundente o elemento de convicción respetando la ética profesional no en base a dichos y chismes de delincuentes que quieren salvarse de la cárcel. 2. Que traigan a (César) Hinostroza y (Alejandro) Toledo”, agregó.

Orden de detención preliminar

El último martes 11 de octubre, el juez de investigación preliminar Víctor Zúñiga Urday admitió el pedido que hizo el Ministerio Público para que se aplique la detención por diez días contra Segundo Sánchez Sánchez.

El resto de investigados, que ya fueron detenidos, son: Abel Cabrera, Biberto Castillo y Auner Vásquez, quienes fueron asesores técnicos del presidente Pedro Castillo. Además, de Salatiel Marrufo, exasesor de José Nenil Medina y exjefe del gabinete de asesores del exministro Geiner Alvarado.

REVISA AQUÍ | Ministro Chero afirma desconocer que abogado Ananías Narro iba a presentar acción de amparo