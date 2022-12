En diálogo con “Panamericana TV” y “Exitosa”, el martes por la mañana, el extitular de la DINI aseguró que el presidente tenía conocimiento de los actos de corrupción de sus familiares y funcionarios de su gobierno. Asimismo, indicó que Rudbel Oblitas, sobrino del mandatario, le pidió dinero. Primero, S/.100 mil para evitar la difusión de un reportaje. Luego, US$ 500 mil para contratar a un asesor ruso de inteligencia.

Además, presentó un audio de una conversación que sostuvo con el exsubsecretario del Despacho Presidencial Beder Camacho, en el que supuestamente se revelan los nombres de los altos funcionarios involucrados en la fuga del exministro de Transportes Juan Silva y de los sobrinos del jefe de Estado.

También aseguró que el presidente le pidió que la DINI saque del país a Bruno Pacheco y a sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo.

¿Cuál sería el impacto legal del testimonio del exjefe de la DINI?

El exviceministro de Justicia Gilmar Andía y los penalistas Andy Carrión y Romy Chang consideraron que este testimonio es clave en las investigaciones que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió contra el presidente Pedro Castillo y que refuerza la tesis de organización criminal.

Andía calificó las declaraciones del exjefe de la DINI como una de las denuncias “más fuertes que ha habido” contra el jefe de Estado.

“Siempre se ha señalado que son dichos, yo creo que esto es uno de los elementos más fuertes. El caso de encubrimiento se fortalece. [El testimonio] también es un elemento muy fuerte para decir que sí [existe una organización criminal que opera en el Ejecutivo]”, afirmó el exviceministro.

Para Andía, el testimonio de Fernández Latorre es importante porque se trata de un “funcionario que despacha directamente con el presidente”.

“El hecho de que él diga ‘el presidente me lo dijo’ tiene total coherencia, partiendo por ahí ya el testimonio es muy importante. Él es un funcionario que depende directamente del Despacho Presidencial”, aseveró.

Asimismo, indicó que los audios presentados por el exfuncionario de la DINI revelarían que “todo este grupo [de ministros] ya estaría participando de estos actos de encubrimiento” y “se les tendría que incluir en la carpeta fiscal”. “Esto debería ser inmediato”, acotó.

A su turno, el penalista Andy Carrión dijo que “lo más importante es que refuerza el proceder estructurado [de la organización criminal] en el que cada uno cumple un rol dentro de sus competencias para poder desfalcar al Estado, con la anuencia del presidente de la república”.

Asimismo, indicó que “empieza a cobrar más fuerza lo que señaló Mariano González respecto a los actos obstruccionistas que venían desde Inteligencia” y que eso “lo estaría corroborando” este testimonio.

“Ahí estamos hablando del conocimiento del presidente de estos actos de encubrimiento con la utilización entidades públicas como el Ministerio del Interior e Inteligencia. Cobra mucho más fuerza la investigación por encubrimiento personal”, enfatizó.

Carrión también consideró que la fiscal también podría añadir al exministro Dimitri Senmache en la investigación por encubrimiento personal.

El abogado opinó, además, que cada vez se va cerrando el cerco para el jefe de Estado puesto que “todas las versiones [de los colaboradores eficaces] apuntan” a él.

“Estamos hablando de la declaración de nada menos que el exjefe de la DINI, es alguien que maneja información clasificada [...] Su versión tiene un nivel de fidelidad adicional porque fue parte de un organismo que da cuenta directa al presidente de la república”, expuso también.

Por último, Carrión aseveró que el presunto delito en el que habría incurrido el sobrino del presidente es el de tráfico de influencias.

Por su parte, la penalista Romy Chang dijo que este testimonio “refuerza” la tesis de organización criminal y los múltiples delitos que “están siendo investigados por el Ministerio Público”.

“Por ejemplo, el caso de la fuga de Juan Silva y su sobrino. Se confirma y se está incluyendo a más personas [como Dimitri Senmache]. Los delitos van desde encubrimiento, que sanciona a quienes buscan sustraer a alguien de la justicia, como también temas de corrupción porque se entiende que se buscaba recabar dinero para pagar coimas, tráfico de influencias, etc.”, indicó la abogada.

“Todo ello refuerza la tesis de la fiscalía de que desde el Ejecutivo se opera en el marco de una organización criminal”, subrayó.

Chang afirmó que esta declaración deja claro que Castillo “coordinó, hizo las gestiones y era el personaje principal” en esta presunta red criminal que opera en el gobierno.

“Se confirmaría la tesis de que él tiene el control y que sería el líder de esta organización, de que no es uno más, ni una persona manipulada [...] Cómo puede ser que el presidente tenga inmunidad absoluta”, cuestionó.

Finalmente, la penalista opinó que “la fiscalía tendrá que ver en qué carpetas incluye esta información debido a que hay personas investigadas en distintos niveles”.

“Yo creo que tendría que copiarse a todas estas carpetas”, concluyó.

Además… ¿Quién es José Fernández Latorres? José Luis Fernández Latorre fue designado director de la DINI en septiembre de 2021 y su nombramiento se dio por concluido el pasado 27 de noviembre. Ello luego de que se entregara a las autoridades para cumplir con la orden de detención preliminar que le dictó el Poder Judicial por el Caso Petro- Perú.

El exfuncionario de la DINI admitió que es primo de la expareja del dirigente de Perú Libre, Richard Rojas.

¿Qué dijo el exjefe de la DINI?

El exfuncionario afirmó en diálogo con “Panamericana TV” que Rubdel Oblitas Paredes, sobrino del presidente Pedro Castillo, le pidió dinero para evitar la emisión de un reportaje y contratar a un asesor de inteligencia ruso. Primero solicitó S/100.000 y luego US$500 mil.

“Este señor llega a mi oficina acompañado del señor Walter Ayala [exministro de Defensa], el señor Henry Shimabukuro. Lo vi con una postura de soberbia o pensaba que al frente tenía a un director de esos que agachan la cabeza. Me pidió S/100.000, porque dijo que tenía que arreglar un reportaje sobre su tío y que los necesitaba de manera urgente”, aseguró.

“A mí, el señor Rudbel Oblitas me ha solicitado dinero. No ha venido un tercero para decir que viene de parte de Rudbel Oblitas, no. Él ha venido directamente a mi despacho”, agregó.

Rudbel Oblitas, sobrino del presidente Pedro Castillo.

Además del dinero, el sobrino del presidente pidió la salida de su entonces jefe de su gabinete de asesores, Emilio Bobbio Rosas, quien actualmente ocupa el cargo de ministro de Defensa.

La contratación del asesor de inteligencia ruso, de acuerdo con Fernández Latorre, iba a ser para que este “gestione una donación de 30 millones de dólares” y que el dinero sería devuelto una vez se concrete la transacción.

“Soy temperamental, me paré con palabras fuertes y le dije que no atendería su solicitud y que vayan por donde han regresado. Volteé a ver a Walter Ayala y le dije: ‘Yo te presenté y has tenido el honor de ser ministro, ¿y me traes a este individuo a pedir lo que está pidiendo?’”, aseveró.

El exjefe de la DINI dijo informó de estos hechos al mandatario. “Yo le di a conocer al presidente sobre actos de corrupción que venían cometiendo funcionarios a través de sus sobrinos: Jaime Vásquez y Fray [Vásquez]”, precisó.

Al afirmar que cuenta con audios que prueban sus acusaciones, Fernández Latorre recalcó que el jefe de Estado fue informado del accionar de Rubdel Oblitas y que no hizo nada más que quedarse en silencio.

Además… Lo que se sabe de Rubdel Oblitas Rudbel Oblitas es el sobrino político del presidente Pedro Castillo. Es uno de los hijos de la hermana de Lilia Paredes. Según la denuncia de la fiscalía, está implicado en la presunta red criminal en el MVCS. En mayo, se le prohibió salir del país por cuatro meses en su condición de testigo en el Caso Puente Tarata.



Posteriormente, presentó un audio de conversaciones que tuvo con el exsubsecretario del Despacho Presidencial Beder Camacho, en el que supuestamente se revelan los nombres de los altos funcionarios implicados en la fuga del exministro de Transportes Juan Silva y de los sobrinos del jefe de Estado.

Entre ellos se menciona a Dimitri Senmache, quien era ministro del Interior cuando ocurrió la fuga; Juan Carrasco Millones, exministro del Interior; Julio Palomino, secretario general de Palacio; Félix Chero, ministro de Justicia; y Engelbert Verástegui, quien era edecán de Senmache.

Luego declaró en “Exitosa” que fue el presidente Castillo le pidió que la DINI saque del país a Bruno Pacheco y a sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo.