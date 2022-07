El presidente de la República, Pedro Castillo, encabeza este miércoles la sesión del Consejo de Ministros que se lleva a cabo semanalmente, horas después de haber tomado juramento al reemplazo de Mariano González en el Ministerio del Interior.

La noche del martes 19 de julio, el jefe de Estado designó a Willy Arturo Huerta Olivas como nuevo ministro del Interior, luego de informar a través de Twitter que retiraba del cargo a González.

En respuesta a esta decisión, el ahora exministro cuestionó al Ejecutivo y señaló la necesidad de que el Congreso de la República retire del cargo a Pedro Castillo y proceda con la sucesión constitucional del mandato.

El Gobierno también detalló que participa en el Consejo de Ministros el titular de este ente, Aníbal Torres, así como otros miembros del Gabinete.

Previa a la sesión, y desde las inmediaciones de Palacio de Gobierno, declaró el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, quien criticó a Mariano González por sus declaraciones que calificó como “antidemocráticas”.

“Me sorprende su actitud un poco antidemocrática en la que convoca a las calles. ¿Eso es propio de una sociedad democrática? Si es que no hace su labor el Congreso o no hace su labor la Fiscalía, las calles tendrán que responder. Creo que eso dicta mucho de una actitud democrática”, comentó ante la prensa.