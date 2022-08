El presidente de la República, Pedro Castillo, participa este miércoles en una sesión del Consejo de Ministros que se lleva a cabo tras conocer que José Luis Gavidia presentó su carta de renuncia como ministro de Defensa.

Según informó el Ejecutivo, la sesión empezó con la presencia del mandatario a las 10:15 a.m. aproximadamente.

Luego, a la 1 p.m., Pedro Castillo tiene agendado participar en la ceremonia por el 93 aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú, que también se llevará a cabo en Palacio de Gobierno.

Compartimos las actividades oficiales que realiza hoy el jefe de Estado, @PedroCastilloTe.#SiempreConElPueblo pic.twitter.com/90gfqeIGpX — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 17, 2022

El Consejo de Ministros se lleva a cabo horas después de que Gavidia publicara en redes sociales su carta de renuncia irrevocable al cargo de ministro de Defensa, puesto que ocupó desde el 1 de febrero de este año.

En declaraciones a la prensa, el saliente ministro descartó que su decisión tenga relación con la coyuntura política ni a los cuestionamientos a su gestión por supuestas irregularidades, sino que se trata de razones estrictamente personales.

“Ya he comentado mi renuncia al presidente y al premier. Es una decisión personal, no tiene nada que ver con la coyuntura política. Me voy con los logros del sector Defensa”, aseveró a TV Perú tras dar a conocer su salida del Gabinete en redes sociales.