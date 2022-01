Conforme a los criterios de Saber más

Este miércoles 5 de enero vence el plazo para que el presidente de la República, Pedro Castillo, convoque la realización de las Elecciones regionales y municipales 2022. De acuerdo con la Ley 30673, esta convocatoria se debe realizar con una anticipación no menor a 270 días calendario al día del sufragio (2 de octubre 2022).

Fuentes de Palacio de Gobierno señalaron que el decreto supremo que convoca a las elecciones sería publicado mañana.

Además, este 5 de enero es también la fecha límite para que las organizaciones políticas (partidos y movimientos regionales) presenten sus pedidos de inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP); para inscribir alianzas electorales e inscribir afiliados. Para postular al cargo de gobernador, vicegobernador y alcaldes se requiere estar afiliado a una organización política.

Revise aquí los calendarios electorales de las elecciones 2022:

Calendario electoral y fechas hito durante el proceso. (Imagen: JNE)

Cronograma de las elecciones internas. (Imagen: JNE)

Los partidos políticos y movimientos regionales pueden solicitar su inscripción hasta este miércoles 5 de enero, pero pueden lograr la inscripción hasta el 14 de junio . Es decir, será hasta esa fecha que se podría saber exactamente quiénes participarán en las elecciones regionales y municipales, precisaron fuentes de este Diario.

Luego de la solicitud de inscripción, se deberán realizar las elecciones internas en cada organización política. Las agrupaciones que están solicitando su inscripción podrán realizar este proceso interno y, de allí, lograr su inscripción hasta el 14 de junio. Según la legislación, pueden participar en las elecciones internas incluso las organizaciones políticas que estén en proceso de inscripción. En aquel proceso se debe elegir a los candidatos. Quienes no lo hagan, no podrán participar en las elecciones 2022.

“Mañana [5 de enero] es la presentación de expedientes de partidos y movimientos que desean postular. Si no se hace hasta mañana, quedan fuera. La calificación puede durar un plazo razonable, si es que hay observaciones. Este tipo de organizaciones, de acuerdo a la norma, tienen que estar inscritas en el ROP de todas maneras con todo finiquitado el 14 de junio, pues es la fecha límite para la inscripción de candidatos”, explicó el abogado José Tello, miembro asociado del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), a El Comercio.

Partidos políticos en proceso de inscripción, según el ROP Demócrata Verde Fe en el Perú Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP) Nuevo Perú, por democracia, soberanía y justicia Partido Democrático Perú Unido Partido Patriótico del Perú

El especialista ha cuestionado también la normativa que sigue rigiendo en estas elecciones 2022, pues continuará la fórmula legal de permitir que las organizaciones políticas estén inscritas hasta la fecha límite para la presentación de candidaturas. Consideró que este es un “problema serio”, por lo ocurrido en las elecciones 2021 con Fernando Olivera y el Frente Esperanza.

“Olivera llegó con elecciones internas en el Frente Esperanza hasta la puerta del límite de inscripción, pero no tenía hasta ese momento la inscripción formalizada en el ROP. Finalmente, lo sacaron y sabemos cómo terminó la historia. Podríamos tener la misma situación, esperemos que no, de algún partido que pide su inscripción y que no esté para esa fecha inscrito, y ocurra lo que pasó con el Frente Esperanza”, alertó.

