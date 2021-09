El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló que ha decidido no dar importancia a las declaraciones cruzadas que han tenido el ministro de Justicia, Aníbal Torres, y el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quienes se han criticado mutuamente. Explicó que existen temas más importantes que atender.

“Más allá de eso hay temas más importantes, quiero saludar la presencia de los ministros, van a haber siempre esas cosas, hemos optado por no darle importancia a esos dimes y diretes. Hay miles de centros poblados que están desconectados, los niños están desconectados, los agricultores están desconectados”, refirió a los medios desde Cajamarca.

La respuesta del mandatario Castillo se dio luego de que en los últimos días Torres y Cerrón se enviaran mensajes críticos. El último domingo, el titular de la cartera de Justicia calificó como “dañina” la influencia de Cerrón en el Gobierno.

“Para mí [Vladimir Cerrón] sí [es una influencia dañina para el Gobierno], porque nadie pueda tomar decisiones ahí si no tiene una facultad otorgada por el ordenamiento jurídico, por la Constitución que define quienes gobiernan. No personas que no han llegado democráticamente”, sostuvo en diálogo con ‘Agenda Política’.

Ante esto, la bancada oficialista de Perú Libre rechazó estas declaraciones y remarcó el carácter de “invitado” de Torres, quien se sumó al equipo técnico de Castillo durante la segunda vuelta electoral.

“La bancada de Perú Libre rechaza contundentemente las reiteradas y desafortunadas expresiones del invitado ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, como la expresada el día de hoy en un medio de comunicación. Donde afirmó que “Vladimir Cerrón es una influencia dañina para Pedro Castillo””, se lee en el pronunciamiento.

“Las relaciones entre el partido, el Gobierno y el pueblo, están debidamente establecidas desde el inicio de la campaña. Así como sus interlocutores facultados para pronunciarse o tomar decisión alguna”, agrega el escrito.

Por su parte, Cerrón Rojas indicó que fiscalizarán los resultados de la gestión de Torres en el Ministerio de Justicia. “Ministro de Justicia, Aníbal Torres, siempre fue impulsor de la fractura entre el Gobierno y Perú Libre. El Partido sí tiene responsabilidad ante el pueblo, llevó al presidente al gobierno. Exigimos resultados de su gestión”, escribió en su cuenta de Twitter.

