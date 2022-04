El excomandante general del Ejército, José Vizcarra Álvarez, ratificó ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso que el presidente de la República Pedro Castillo y funcionarios del Gobierno lo presionaron para que ascienda a un grupo de oficiales de dicha fuerza armada.

“Trataron de inducirme y después de obligarme a facilitar el proceso de ascenso del personal de oficiales que no estaba en condiciones de acceder al grado inmediato superior”, afirmó el general EP en retiro.

Ante los parlamentarios, Vizcarra afirmó que en este caso estuvieron involucrados el entonces titular de Defensa, Walter Ayala, y el ahora ex secretario presidencial Bruno Pacheco. También señaló al edecán del exministro, coronel EP, Youri Hurtado Llanos, quien retransmitía los mensajes.

Como se recuerda, según las investigaciones los beneficiados con los pedidos de ascensos habrían sido el coronel EP Ciro Bocanegra Loayza, el coronel EP Carlos Ramiro Sanchez Cahuancama y el comandante EP, Víctor Hugo Torres Quispe.

Los hechos, volvió a narrar el general en retiro, se iniciaron semanas antes del proceso de ascenso en el Ejército. El 30 de setiembre del 2021, recibió un mensaje del presidente Pedro Castillo, donde le decía que tenía que coordinar con Bruno Pacheco, algunos temas.

Mira aquí las primeras declaraciones de Vizcarra sobre las presiones de Castillo:

VIDEO RECOMENDADO Excomandante general del Ejército confirma presiones del Gobierno para ascensos en su institución

En ese momento, le respondió que debido a que se encontraba de viaje de comisión se reuniría con Pacheco a su regreso, pero “no sabía a qué se refería”.

Vizcarra reconoció el mensaje del mandatario cuando la comisión del Congreso le puso a la vista una copia de la comunicación. “Paralelo a ello, el señor ministro de Defensa, a través de su edecán el teniente coronel Yuri…manifestó algunos nombres que tenían que ser ascendidos. Cuando hablé con el ministro le dije que íbamos a verlo en el proceso, porque el proceso aún no se daba”, explicó.

Vizcarra también reconoció una vez más el teléfono celular desde el que presidente de la República lo llamó y le escribió los mensajes. Este mismo número, cabe precisar, fue reconocido como suyo por Castillo Terrones ante la Fiscalía de la Nación.

“Aquí lo tengo en mi agenda, voy a leerlo. El celular con el que se comunicaba conmigo y con el que tenía esos chats era el 929851100 (…) ese es el teléfono que usaba él cuando se quería comunicar con el que habla”, reiteró.

Chat en el que el presidente Castillo envía el nombre del oficial del Ejército, Víctor Hugo Torres Quispe y agrega: "para coronel".

La siguiente comunicación de Castillo, dijo Vizcarra, se produjo el 12 de octubre del 2021, en pleno proceso de ascensos. Inicialmente, el jefe de Estado lo llamó, pero no pudo responder y luego envió un mensaje de Whatsapp. “Me me manda otro mensaje; comandante Víctor Hugo Torres Quispe para coronel”, reiteró.

Según Vizcarra, dicho comandante es un buen piloto, pero no tenía opción de ascender porque no había vacante.

“El presidente me manda un mensaje directo donde me da el nombre de un comandante para que ascienda...a coronel, me pone. Creían que estaban en una academia que puede entrar cualquiera” , sostuvo

Ante la Fiscalía de la Nación, el presidente Pedro Castillo reconoció como suyo, el mismo número de teléfono desde el que se comunicó con el excomandante general EP, José Vizcarra.

La reunión con Castillo

Ya el 13 de octubre del 2021, luego que la Comisión de Ascensos aprobó el cuadro de oficiales ascendidos, Vizcarra dijo que llamó a Ayala para darle cuenta de ello. No obstante, el exministro de Defensa le respondió que no tenía tiempo, pero le preguntó si habían ascendido los oficiales cuyos nombres le había dado.

Vizcarra explicó que el 15 de octubre le comunicó a Ayala que iba a viajar a Corea y debía dejar solucionado el informe sobre el cuadro de ascensos, por lo que este le dice que vaya a su despacho.

Una vez en la oficina del exministro este le dijo que no se preocupara por la exposición, y le preguntó si es que Ciro Bocanegra había ascendido.

“Lo que me dijo el ministro Walter Ayala, fue ‘no se preocupe, lo único que quiero saber es, dígame ¿ascendió este señor Ciro Bocanegra?’ le dije, no ministro porque él no responde a los conceptos meritocráticos para ascender y la junta tampoco lo ha propuesto para ascender y es imposible que ascienda ni poniéndole la más alta nota es imposible que ascienda”, narró.

Entonces, Ayala le hace otra pregunta: “Me dice ‘¿Y el señor Sánchez Cahuancama?’”.

A lo que, según Vizcarra, le dijo que tampoco pues este estaba más abajo en el cuadro de puntajes.

Ayala, dijo, recibió una llamada de Bruno Pacheco y luego de eso le manifestó que el secretario presidencial estaba “incómodo” porque “no ascendió nadie de los que ha ordenado”. Luego, ambos se fueron rumbo a Palacio.

Tal como ya lo había informado en declaraciones previas, Vizcarra ratificó que cuando llegaron a Palacio los recibió Pacheco Castillo y allí este le habló sobre los ascensos y le dijo, “General, si esto sí se puede hacer, siempre se ha hecho”.

Además… Walter Ayala y Bruno Pacheco son investigados por los ascensos en las FFAA Ante Fiscalía de la Nación _ El exministro de Defensa Walter Ayala y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, fueron incluidos en la investigación que abrió la Fiscalía de la Nación por las presuntas injerencias en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas (FFAA).

Ese mismo día, hubo una reunión entre Castillo Terrones, Ayala y Vizcarra. Este último dijo una vez más ante la Comisión de Fiscalización que le explicó al presidente de la República que Ciro Bocanegra no podía ascender.

“El presidente me escuchó en forma callada hasta que al final me dijo, ‘señor general, respetaremos entonces la decisión que usted está planteando como institución, pero solamente déjeme preguntarle algo, ¿Y no podemos hacer nada por el señor Ciro Bocanegra?”, le preguntó Castillo. José Vizcarra, ex comandante del Ejército





Tras decirle que no, pues ello sería un golpe a la institucionalidad del Ejército, Castillo Terrones le insistió: “Y me dijo ¿bueno, y de qué otra forma se puede hacer?”.

Vizcarra le volvió a reiterar que estaba en desacuerdo con ascender a dicho oficial, pero el jefe de Estado le reiteró por tercera vez si había otro camino que beneficie Bocanegra.

“Le hago presente mi disconformidad y me dijo ‘¿Qué otra cosa podríamos hacer?’”, dijo Vizcarra.

Luego que el entonces comandante general del Ejército le insistiera en que el ascenso de Bocanegra no sería lo correcto pues había un cuadro de asignación de personal y que en la promoción y arma de caballería -al que pertenece Ciro Bocanegra- no necesitaban más generales; el presidente Castillo lo inquirió por quinta vez.

“‘¿Entonces no se puede hacer nada?’ Me parece que no señor presidente le dije, se quedó pensando un momento y me dijo ‘bueno, respetaremos’”, dijo el general en retiro.

Según declaró Vizcarra Álvarez, la propuesta de ascensos fue aprobada por una Junta de de calificación que lo integraron 13 generales y que todos ellos, empezando por el que ahora es Comandante General del EP, estuvieron de acuerdo con la terna.

Mira aquí la sesión completa de la Comisión de Fiscalización:

Exministros investigados

De otro lado, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso varió la condición de testigos a “investigados” del exministro del Interior, Juan Carrasco Millones, y del extitular de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, por las visitas a la vivienda del pasaje Sarratea (Breña) y las presuntas irregularidades en el MTC, respectivamente.

El presidente de dicho grupo de trabajo, congresista Héctor Ventura, informó que la decisión se tomó luego de analizar contradicciones en sus respectivas declaraciones y debido a la información que recabaron sobre ambos.

Adelantó que en las próximas horas se enviará al presidente Castillo el pliego de preguntas sobre sus visitas a la casa de Sarratea de funcionarios y empresarios, así como su implicancia en las presuntas irregularidades del MTC.