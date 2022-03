El presidente de la República, Pedro Castillo, felicitó a los congresistas que aseguró “piensan en el pueblo”, luego que la moción de vacancia en su contra no prosperara en el pleno del Poder Legislativo el lunes 28 de marzo.

“Hay preocupación de ciertas personas para que no llegue el agua, la educación, la inversión a la agricultura. Hoy están propinando, un pequeño grupo que caminaba hacia una vacancia”, señaló durante una entrega de títulos desde Piura.

“Quisiera desde Piura reconocer la labor y agradecer y felicitar a estos congresistas que piensan en el pueblo. No todos son como pensamos, hay congresistas que sí es necesario saludar en todas las regiones y a través de ministerios comunican ‘mi pueblo está sin agua, sin luz, mi pueblo necesita pistas y veredas, una posta, un hospital’”, destacó.

El lunes 28 de marzo, la moción de vacancia por incapacidad moral permanente que se presentó contra Pedro Castillo no prosperó porque obtuvo 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones. Necesitaba 87 votos para retirar del cargo al jefe de Estado.

“Cuando queremos atender las necesidades del Perú profundo, de las familias más emergentes de esta patria, otros han puesto en el Perú otra agenda. He ahí ellos que vayan con su agenda porque nosotros que no tenemos carro propio del año, no tenemos grandes oportunidades económicas, estamos metidos 24 horas atendiendo al Perú profundo”, comentó el presidente.

Pedro Castillo, durante la entrega de 1.537 títulos de propiedad y un expediente técnico para un proyecto de agua y alcantarillado en el asentamiento humano Los Algarrobos, en Piura, reiteró su llamado para trabajar unidos los tres niveles de Gobierno y el Parlamento.

“Estamos abriendo una nueva etapa. Llamo a los pueblos, al Congreso de la República, que nos acompañen para caminar juntos, bajar a los pueblos más olvidados del país”, aseveró.

