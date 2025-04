El Ministerio Público solicitó ante la Corte Suprema que se rechace el recurso de apelación que presentó Willy Huerta, exministro del Interior del gobierno de Pedro Castillo, contra el auto de enjuiciamiento que dispuso el juicio oral en su contra por el presunto delito de rebelión.

De esta manera, se requirió que Huerta Oliva continúe en el banquillo de los acusados, a fin de se responda por presuntamente subvertir el orden constitucional al apoyar el “Golpe de Estado”, perpetrado por el vacado exmandatario el 7 de diciembre del 2022.

La fiscalía ha solicitado 25 años de cárcel en su contra; y actualmente participa de manera presencial en las audiencias del juicio oral que se desarrolla desde el 4 de marzo del 2025.

Como se recuerda, Huerta Oliva interpuso un recurso de apelación contra la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, quien consideró que existen elementos suficientes que lo implican como presunto co-autor del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional – rebelión, en agravio del Estado.

Huerta Olivas presentó recurso de apelación al alegar que no existía una imputación clara, precisa, ni individualizada en la acusación.

Para su apelación se apoyó en la Ley 32130, modificada por el Congreso de la República y que, entre diversos efectos, generaba que los juicio se dilaten.

No obstante, en una interpretación (Apelación 25-2025-Betssy Chávez), la Corte Suprema estableció que el recurso contra el auto de enjuiciamiento, de acuerdo al Código Procesal Penal (CPP), no tiene carácter o efecto suspensivo.

Por ello, el juicio contra Willy Huerta Olivas, Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y otros, implicados en el Golpe de Estado, no se vio paralizado.

Sala Suprema dio por “bien concedido” recurso tras su calificación

El 21 de abril, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema realizó el proceso de calificación del recurso presentado por el exministro Willy Huerta, y resolvió darlo por “bien concedido”.

Es decir, el pedido fue admitido a trámite y el tribunal supremo analizará el fondo de la apelación presentada por el exministro de Pedro Castillo para ser excluido del juicio oral.

El fiscal supremo Alcides Chinchay, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, por su parte, solicitó que se declare “infundado” el recurso de apelación.

Con ello, el colegiado supremo presidido por el juez supremo César San Martín, deberá señalar fecha y hora para la audiencia pública, en la que escuchará de manera oral, los alegatos de las partes.

Al exministro del Interior se le sindica por presuntamente haber sido intermediario para que el vacado expresidente, Pedro Castillo, imparta ordenes a diversos oficiales de la Policía Nacional tras el “Golpe de Estado”.

La fiscalía señala que Huerta Olivas es presunto coautor del delito de rebelión al haberse alzado en armas y suprimir el régimen Constitucional, para lo cual el 7 de diciembre de 2022 se reunió, en Palacio de Gobierno, junto al entonces presidente Pedro Castillo, Betssy Chávez Chino, Aníbal Torres Vásquez a fin de acordar ilícitamente disolver el Congreso e instaurar un estado de excepción en el Perú. Todo ello, se materializó, posteriormente, a través del mensaje a la Nación.

La participación de Huerta Oliva habría quedado evidenciada en la declaración del ex comandante general de la Policía Nacional, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, quien manifestó: “recibí una llamada vía WhatsApp del ministro de Interior, Willy Arturo Huerta Olivas […] indicó que se encontraba en Palacio de Gobierno y que me iba a pasar con el presidente de la República, entonces el presidente señaló: “General cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a lo que están adentro e intervenga a la Fiscal de la Nación, además […] teníamos que dar seguridad la casa de sus padres, de la premier Betssy Chávez Chino y del Dr. Aníbal Torres Vásquez".