El exministro Geiner Alvarado habría recibido de manera irregular un pago de unos 20 mil soles en el mes de agosto, cuando todavía era parte del Gabinete del gobierno de Pedro Castillo, de manos de un empresario que quería contratar sus servicios.

Según informó Cuarto Poder, el hombre que realizó el pago fue identificado como Carpio Alberto Yangali de la Peña. El nombre fue mencionado por el propio Alvarado cuando fue citado ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

En esa sesión, el exministro dijo que luego de dejar el cargo estaba trabajando brindando servicios a diversas personas, entre ellas Yangali, quien es un empresario que tiene buses de transporte urbano en San Juan de Lurigancho y que quería los servicios de Geiner Alvarado para formalizar un terreno.

El reportaje periodístico detalla que el mencionado propietario de buses recibió una recomendación hace tres meses de parte de un hombre identificado como Otoniel. Este le dijo que el entonces ministro podía formalizar el terreno de 4 hectáreas por 70 mil soles, cuando otros le ofrecían el servicio por 200 mil.

“Me cité con el ingeniero, llegó al terreno. Le expliqué, me dijo que sí, lo hago. Yo en ningún momento he pensado que es ministro […] Vino en buzo, no pensé que era ministro […] Después conversé con él y le dije: ingeniero, usted es fulano y no sabía. Me dijo sí, yo soy, no tengo problema, soy profesional, tengo esto, tengo lo otro. Es mi profesión”, detalló Yangali.

Como parte de la transacción para contar con los servicios del entonces ministro, el empresario hizo un pago adelantado de 20 mil soles en efectivo a finales de agosto, cuando Geiner Alvarado todavía estaba a la cabeza del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En efectivo y con dos trabajadores como testigos.

“Le he adelantado eso. Cunado me entero de los problemas que tiene, es difícil decirle no vamos a hacer el trabajo porque le adelanté [¿Tiene cómo comprobar que sacó esa plata?] De dónde tengo el dinero, sí tengo”, precisó.