El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura (Fuerza Popular), invitó al presidente de la República, Pedro Castillo, a acudir a declarar frente a dicho grupo de trabajo parlamentario en el marco de la investigaciones por las reuniones extraoficiales del jefe de Estado en la casa de Sarratea, Breña.

Mediante sus redes sociales, Ventura se dirigió al mandatario y le señaló que esperan su asistencia a la comisión en el espacio que él disponga, de acuerdo a su investidura.

“Le tomamos la palabra, presidente Pedro Castillo. La Comisión de Fiscalización lo espera este miércoles en el espacio que usted, de acuerdo a su investidura, considere conveniente”, escribió el legislador en su cuenta de Twitter.

El último 25 de mayo, el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva acudió a la Comisión de Fiscalización para responder las interrogantes sobre el caso Sarratea.

En dicha intervención, Silva Villegas negó haber entregado dinero a Castillo Terrones durante su campaña electoral para la segunda vuelta de los comicios de 2021, tal y como se escucha en un audio de un presunto diálogo entre el prófugo exsecretario general Bruno Pacheco y el empresario Zamir Villaverde, quien cumple prisión preventiva.

“(¿Usted ha realizado aportes a la campaña de Pedro Castillo en segunda vuelta?) Ningún sol, yo he hecho campaña personal apoyando al candidato. No me han dado ningún solo ni yo he dado nada. Eso está probado, no hay forma de que lo hagan y pueden preguntar al presidente”, respondió el extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en dicha ocasión.

Investigación a Pedro Castillo

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidió abrir investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada “sin perjuicio de otros” ilícitos que se puedan advertir en el curso de las indagaciones, en el marco del Caso Puente Tarata III.

El Ministerio Público explicó que Castillo Terrones ha sido incorporado a la pesquisa que Sánchez ordenó, a inicios de mayo, en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y de seis congresistas de Acción Popular, quienes son sindicados por la empresaria Karelim López como “Los Niños”.