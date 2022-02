El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, rechazó que se vaya a promover una vacancia contra el jefe del Estado, Pedro Castillo, e instó a respetar “la voluntad popular”. La bancada parlamentaria de Renovación Popular anunció que impulsará una moción para destituir al mandatario.

“Por supuesto no comparto la idea de la vacancia. Me parece que el pueblo ha elegido y se debe respetar la decisión popular y si no se tienen que mostrar pruebas concretas”, manifestó el ministro durante una rueda de prensa.

En ese sentido, Cevallos Flores consideró que no se debe anteponer intereses políticos “sectoriales” a la estabilidad del país. En la víspera, Pedro Castillo tomó juramento a su tercer Gabinete Ministerial en seis meses de Gobierno.

“[Cuando dicen] ´Me parece que lo que dijo el presidente´ o ´porque yo tengo mayoría en el Congreso´; creo que aquí tenemos que hablar con mucha claridad y no podemos poner intereses políticos sectoriales a los intereses del país de tener inestabilidad”, sostuvo.

Tras la renuncia de Mirtha Vásquez a la titularidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, Castillo Terrones nombró como reemplazo a Héctor Valer, quien se desempeñaba como congresista de la bancada Perú Democrático.

Para el titular del Minsa, el mandatario está facultado de elegir y renovar a los ministros de Estado ya que cuenta con las prerrogativas constitucionales.

“Las decisiones del cambio de Gabinete son decisiones que obviamente tiene el presidente, la atribución constitucional de hacerlo. El presidente había anunciado que estaba en permanente evaluación en el Gabinete y que seguramente se iban a producir algunos cambios”, remarcó.

Sin embargo, el nuevo Gabinete Ministerial ha generado cuestionamientos de diferentes bancadas del Congreso. Desde Renovación Popular justificaron su iniciativa de vacancia alegando que Castillo Terrones “pone en riesgo la estabilidad económica y la seguridad nacional por sus decisiones de aprendiz de gobernante que terminarán por destruir nuestra nación”.

