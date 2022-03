El gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, reiteró que no se ha reunido con la empresaria Karelim López y aseguró que si se halla una imagen que revele su encuentro, renunciará al cargo y se declarará culpable. Ambos están involucrados en la investigación fiscal sobre la licitación de 74 millones de dólares adjudicada a Heaven Petroleum Operators, de Samir Abudayeh.

“No la conozco. A mí me invitan a una reunión a Palacio un desafortunado 18 de octubre, me invita el presidente, no me tiene por qué dar explicación (…) Yo quiero que me encuentren una foto con la señora López, yo renuncio y me declaro culpable”, expresó Chávez Arévalo en diálogo con Correo.

Asimismo, señaló que cuenta con la confianza del jefe de Estado, Pedro Castillo, y de los ministros de Economía, Oscar Graham; y de Energía y Minas, Carlos Palacios Pérez, para continuar al mando de la empresa estatal.

“El presidente y los ministros no me han sacado, sigo gozando de la confianza, tengo que interpretarlo así. Yo puse varias veces mi cargo a disposición verbalmente ante el directorio, me han ratificado la confianza”, aseveró.

“Yo he dicho que sí soy incómodo para la gobernabilidad este país me voy, no tengo ningún interés de quedarme, lo dije frente al directorio, le pueden preguntar el presidente del directorio”, añadió.

En otro momento, se refirió a la entrevista que mantuvo con Fermín Silva, chotano de nacimiento y dueño de la clínica La Luz, previo a su nombramiento como gerente general de Petroperú.

“Él me pidió una presentación y se la entregué, yo entiendo que debe haber una cierta amistad con el presidente que de repente le encargó. Un ´cazatalentos´, yo no sé, pero honestamente cuando me reúno con Fermín no sabía qué relación tenía con el presidente”, mencionó.

