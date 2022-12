Unidad de Investigación

El expresidente Pedro Castillo afronta una nueva investigación. La Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra el exmandatario por el delito de cohecho pasivo impropio. El motivo es el dinero ilícito que recibió en su gobierno por el soborno que la empresaria Sada Goray dio a Salatiel Marrufo cuando este era jefe del gabinete de asesores de Geiner Alvarado en el Ministerio de Vivienda.

En su declaración del 17 de noviembre, como parte de su colaboración eficaz con la fiscalía, Marrufo afirmó que Goray le entregó S/5,5 millones entre setiembre del 2021 y junio del 2022. Además, en febrero de este año le dio una casa en San Isidro valorizada en S/3,8 millones.

A cambio, MarkaGroup, empresa inmobiliaria en la que Goray fue gerenta general, se benefició a través del Decreto de Urgencia 255-2021-EF (cuyo presupuesto era de S/376′149.000) y cambios en el fondo Mivivienda, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), de acuerdo a la disposición fiscal a la que El Comercio accedió. El 4 de diciembre, Goray admitió a este Diario que pagó S/4 millones a Marrufo a pedido de Castillo.

La indagación por la coima de Goray es la octava que la Fiscalía de la Nación abre contra Castillo.

Entregas

En la disposición fiscal se describen los montos que Castillo recibió a partir del soborno de Goray, de acuerdo con las declaraciones del colaborador eficaz 13-2022-EFICCOP y de Marrufo.

En setiembre del 2021, Castillo habría recibido S/50 mil por el compromiso asumido para el “apoyo” a MarkaGroup y así se viabilizara un convenio con el fondo Mivivienda.

Con el soborno entregado por la empresaria, Marrufo, a través de Geiner Alvarado, también le dio los S/50 mil mensuales que Castillo le exigía para que él y el entonces ministro de Vivienda se mantuvieran en sus cargos.

El colaborador 13-2022 señaló, en su declaración del 18 de noviembre del 2022, que Alvarado también le dio S/1 millón a Castillo en dos partes: S/500 mil el 3 de diciembre del 2021 y la misma cantidad el 9 de ese mes. Los montos se entregaron en Palacio de Gobierno.

“Después de un Consejo de Ministros, Geiner Alvarado me dijo que se había reunido con el presidente y este le pidió tres millones de soles para que le pague a los congresistas de la oposición y que no lo vaquen, entonces le dije que no podíamos darle tres millones y que solo le diga que tenemos un millón de soles porque no teníamos mucho dinero. Es por eso que Geiner Alvarado le dijo que solo tenían un millón de soles y el presidente aceptó”.

El 7 de diciembre del 2021, el pleno del Congreso votó en contra de que se admitiera a debate una moción de vacancia contra Castillo.

En enero de ese año, Marrufo y Alvarado acordaron darle otros S/500 mil a Castillo. Luego, en febrero y marzo, el entonces mandatario recibió S/50 mil cada mes.

En mayo le entregaron otros S/100 mil. Sobre este dinero, el colaborador 13-2022 señaló que el 16 de mayo de este año, Castillo fue al Ministerio de Vivienda para exigir su pago. “A fines del mes de abril el ministro [Alvarado] se había olvidado de entregarle los S/50 mil que le entregaba todos los meses y, como no lo había hecho, el presidente fue al ministerio; entonces el ministro le indica a Salatiel Marrufo que le entregue el pago de dos meses”.

De acuerdo con el colaborador 13-2022, Castillo también exigió a Alvarado que ayudara a su hermana Gloria Castillo Terrones con la contratación de personas que colaboraron en su campaña presidencial. En lugar de eso, Alvarado le dijo al entonces presidente que podía “apoyar” a su hermana con un pago mensual.

El colaborador afirmó que Castillo le dijo a Alvarado en una reunión en Palacio que, si iban a apoyar a su hermana (con S/10 mil mensuales, como planteó Alvarado) que sea para sus seis hermanos. Alvarado aceptó.

En su declaración del 20 de octubre del 2022, el colaborador afirmó que, a fines de setiembre del 2021, Alvarado le entregó por primera vez S/70 mil en efectivo a Gloria Castillo. Luego, Marrufo “se encargó de entregarle [a ella] sesenta mil soles todos los fines de mes en ocho oportunidades”.

“Cómo es la mía”

En las diligencias preliminares, la Fiscalía de la Nación también incluyó al exministro de Justicia Félix Chero, a quien investiga por el delito de cohecho pasivo propio.

En su caso es por el supuesto pago de S/50 mil por el nombramiento de Luis Longaray como jefe de la Sunarp, un pedido de Sara Goray, según el colaborador 13-2022.

Marrufo coordinó el cambio con el entonces titular de Justicia. “A fines de abril del 2022, [...] Chero me llamó y me dijo que ya habían hecho el nombramiento y yo le agradecí, él me dijo que el presidente Pedro Castillo lo había presionado bastante [...]. Entonces me dijo ‘cómo es la mía’, y yo le dije que no se preocupe y entré a mi habitación 605 y saqué de la caja fuerte cincuenta mil soles y regresé al restaurante que está ubicado en el octavo piso del hotel y le entregué el dinero”.

Félix Chero fue ministro de Justicia del gobierno de Pedro Castillo.

Pago de deuda

El otro exministro investigado es Geiner Alvarado. En su caso por los delitos de cohecho pasivo propio y de lavado de activos, en la modalidad de conversión. La indagación se da por una deuda de S/70.000 que tenía con el empresario Henry García Guevara desde el 2017.

En su declaración del 28 de noviembre, Marrufo indicó que a García le pagó esa cantidad en efectivo. “Lo realicé con el producto del acuerdo de la entrega de dinero de parte de Sada Goray, del 2,5% del monto del dinero transferido en el D.S. 2055-2021-EF”. Agregó que Alvarado “tenía pleno conocimiento del pago”.

Geiner Alvarado fue ministro de Vivienda y de Transportes y Comunicaciones. (Foto: Presidencia)

Este Diario buscó tener las versiones de Chero y Alvarado, pero no contestaron las llamadas telefónicas.

