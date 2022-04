Conforme a los criterios de Saber más

Jorge López Peña, médico cirujano, asumió desde este jueves el cargo de ministro de Salud en reemplazo del censurado Hernán Condori. Al igual que su antecesor, López es originario de Junín, cuna del Partido Perú Libre fundado por Vladimir Cerrón.

Antes de ingreso al Ejecutivo, el flamante ministro se desempeñó como presidente del Cuerpo Médico del Hospital Nacional “Ramiro Prialé Prialé”.

Luego, fue designado director ejecutivo del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico “Daniel Alcides Carrión” (noviembre del 2020-marzo 2022) durante la gestión del gobernador regional de Junín, Fernando Horihuela Rojas (Perú Libre).

Luego, según sus propias palabras, Condori lo llamó en marzo último para asumir el despacho del viceministerio de Salud, tras la renuncia de Gustavo Rosell. “El ministro me pidió mi curriculum, estos son cargos de confianza de alto nivel”, dijo López Peña tras ser consulado entonces por su designación.

El presidente de la República Pedro Castillo, designó al médico cirujano en la cartera de Salud, cinco días después de que el cargo permaneciera vacío.

Sus contratos en Junín

Pero, el médico Jorge Antonio López Peña salió de su natal Huancayo, dejando atrás un pasado de sanciones, investigaciones fiscales y contratos con las entidades donde laboró.

Según el registro de Proveedores del Estado, entre el 2016 y 2017, López Peña participó en doce órdenes de compra por S/56,085.4 con los gobiernos regionales de Junín (en el área de Salud) y de Huancavelica (Hospital Departamental).

Contratos de Jorge López Peña en la Región Junín y Huancavelica.

Además, según el mismo registro de proveedore posee el 100% de las acciones de la empresa JALP IMAGEN DIGITAL E.I.R.L. (RUC 20602237797)

Fue precisamente con dicha empresa que, el 15 de setiembre del 2020, logró contratar, vía una orden de compra, con el Hospital Daniel Alcides Carrión – Huancayo (Gobierno Regional de Junín).

Ministro de Salud, Jorge López Peña, es accionista de empresa dedicada al rubro médico.

Se trata de la O/S-508-2020-Oficina de Logística por el servicio de alquiler de equipo de rayos X según informe N° 162-2020-GRJ-DRSJ-HRDCQ-DAC-HYO por el que se le pagó S/34,000.

Este contrato se realizó dos meses antes de que asumiera como director ejecutivo del mismo centro hospitalario.

Orden de compra de la empresa del actual ministro Jorge López Peña.

Sanción e investigación

El recién nombrado ministro de Salud, Jorge López Peña, también carga una sanción cuando se desempeñaba como presidente del Cuerpo Médico del Hospital Nacional “Ramiro Prialé Prialé” por haber brindado falsas declaraciones sobre dicho nosocomio en abril del 2020.

Según el proceso emprendido por la Gerencia de la Red Asistencial de Junín contra López, este habría declarado falsamente que no existían equipos de protección personal en dicho hospital, que no se le había brindado los implementos de bioseguirdad adecuados para la lucha contra el Covid-19 y que las mascarillas N95 que estaba repartiendo no servían.

Pese a que el médico negó los cargos, se llegó a la conclusión que no había podido desvirtuar la imputación.

“Habría declarado situaciones y hechos que no se ajustan a la verdad, alterando intencionalmente la realidad, en perjuicio de la institución, de sus colegas de trabajo y de la propia colectividad, al efectuar una grave perturbación a la tranquilidad pública, poniendo en sobresalto a los ciudadanos”, se indica en el documento.

Por ello, se le impuso la medida de suspensión temporal sin goce de remuneraciones por tres meses, al “habérsele encontrado responsabilidad administrativa disciplinaria, tipificada en el literal q) del artículo 85 de la Ley Nro 30057-Ley del Servicio Civil”.

El Comercio se comunició con el Ministerio de Salud, donde indicaron que realizarán las consultas del caso, dado que López Peña no había llegado a la sede institucional y que tras su juramentación viajó a Junín junto al resto de miembros del gabinete.

Lee aquí la resolución que sanciona al flamante sucesor de Hernán Condori:

Tras este hecho, la Cuarta Fiscalía Penal Provincial de Huancayo inició una investigación contra el ahora ministro de Salud, Jorge López Peña.

Los delitos por los que viene siendo investigando son falsedad -simulado, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente en perjuicio de terceros- y por grave perturbación de la tranquilidad pública.

El caso, se encuentra en la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Junín donde se resolvió una impugnación contra la investigación.

Flamante ministro de Salud, Jorge López Peña, es investigado en la Fiscalía.

