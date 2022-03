El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, acusó que no se cumplió un acuerdo adoptado en Consejo Directivo, el cual indicaba que este jueves se iniciaría por la tarde una nueva sesión plenaria para discutir la admisión de la moción multipartidaria de vacancia contra el mandatario Pedro Castillo.

“El día de hoy debía tomar conocimiento, darse cuenta, de la moción de vacancia presidencial. En la mañana cerrar la sesión y abrir una nueva sesión en la tarde para discutir la admisibilidad. Por motivos que desconozco se ha roto el acuerdo”, lamentó Montoya en diálogo con la prensa desde el exterior del Parlamento.

En efecto, la mañana de hoy se realizó un pleno donde se informó a la representación nacional sobre la presentación de una moción de destitución contra el jefe de Estado. No obstante, la segunda vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), no concluyó la sesión, sino la suspendió hasta las 4:00 p.m..

“Lo que se ha hecho es leer la moción, pero no cerrar la sesión. Eso significa que el día de hoy no se va a discutir la admisibilidad, no sabemos los motivos por los cuales se ha hecho de esta manera”, reclamó Montoya Manrique.

“Lo que quiero decir es que sepan que se ha incumplido un acuerdo. Habíamos quedado en eso para poder tener la votación en la tarde y salir de este tema para invitarlo al presidente la siguiente semana”, añadió.

Según detalló el portavoz de Renovación Popular -e impulsor de esta segunda vacancia contra Castillo Terrones-, el trato para debatir hoy la admisión de la moción fue realizado durante la reunión del Consejo Directivo.

“El acuerdo fue del Consejo Directivo el día de ayer. No ha sido [una decisión de bancada] sino una decisión del Consejo Directivo. Todos han estado de acuerdo. Se dijo cuál era la secuencia para el día de hoy y nadie se opuso. Eso significa que se aceptó el acuerdo”, mencionó.

Ante ello, el parlamentario remarcó que hablará “directamente” con la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva (Acción Popular), y “después de eso vamos a tomar una decisión”, acotó.

“Esto es incumplir un acuerdo. Independiente del tiempo y la votación. Si queremos hacer política decente, tenemos que cumplir los acuerdos y no negociar debajo de la mesa otras cosas”, sentenció.

