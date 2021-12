Conforme a los criterios de Saber más

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), una organización fundada en 1946 que representa a más de 17.000 emisoras privadas de radio y televisión, emitió un comunicado expresando su grave preocupación por recientes declaraciones en las que el presidente Pedro Castillo ataca a los medios de comunicación y realiza graves acusaciones. Desde Uruguay,

Como se informó, el mandatario emitió tales expresiones el martes 23 de noviembre durante una actividad en la comunidad de Chuñunapampa, en Huancavelica. Un día antes se había difundido un video en el que se aprecia a un grupo de personas en Arequipa protestando en los exteriores de un restaurante en el que se encontraba el mandatario, y exigiendo su vacancia del cargo. Juan Andrés Lerena, director general de la institución, conversó al respecto con El Comercio.

— El más reciente ataque del presidente Pedro Castillo a los medios de comunicación vino un día después de que ciudadanos de Arequipa protestaron en su contra. Primero aseveró sin pruebas que las imágenes habían sido editadas. ¿Cómo tomar la actitud del mandatario?

Lo tomamos con mucha preocupación porque lo que hizo, en sus declaraciones, el presidente fue amenazar, presionar a los medios que no informan como él quisiera que informen, que no les van a contratar publicidad del Estado. Esto está expresamente rechazado por la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , con lo cual lo que está diciendo el presidente es que va a violar una convención internacional, que es muy preocupante.

— El presidente también lanzó una grave acusación. Dijo que hay medios que piden que se les dé presupuesto para que hablen bien del gobierno. Si bien tiene el derecho de criticar a los medios, ¿no debió precisar cuáles son y anunciar acciones concretas?

Sí. Lamentablemente, con ese tipo de acusación deja un manto de dudas y siembra un ambiente muy hostil contra la prensa, los periodistas, los medios de comunicación. Si tiene pruebas de que hay algún periodista o medio que le esté reclamando dinero para hablar favorablemente de su gestión debería presentarlas y hacer las acciones correspondientes en vía judicial. Al generalizar de esta manera, de alguna forma está atacando a la generalidad de los medios y generando contra ellos un ambiente hostil de parte de sus partidarios.

— También dijo: “No me voy a permitir darle un centavo a aquellos que tergiversan la realidad, a aquellos que no quieren ver el pueblo, aquellos que quieren hacer creer otra cosa”. ¿Hay un error de concepto en esa frase?

Exactamente. Es un punto importante. De lo que está hablando el presidente es de los fondos estatales, que son el dinero que administra el Estado y es de todos los peruanos. Y una parte de ese dinero se destina para cumplir con una de las obligaciones del Estado: comunicar, informar a la ciudadanía sobre los actos que cumple, actividades que desarrolla, planes que implementa, cosas que tiene la obligación de comunicar. Y eso lo hace a través de la contratación de publicidad.

Y en la contratación de esa publicidad el presidente de la República no debe tener ningún tipo de incidencia. La contratación de la publicidad debe hacerse mediante criterios técnicos, profesionales y con responsabilidad. Así que de ninguna manera puede arrogarse esa facultad a sí mismo, es otro error que comete el presidente en sus declaraciones.

— Si bien es condenable se tergiverse la realidad, ¿hay amedrentamiento en las palabras de presidente?

Por su puesto. Hay que ver con qué alcance dice eso de la tergiversación de la realidad, porque todos tenemos nuestra percepción de la realidad, nuestra forma de ver el mundo, nadie puede ser absolutamente objetivo ni imparcial, todos estamos dentro de un contexto. Otra cosa muy distinta es que a sabiendas de que algo no es de esa manera, lo informe sabiendo que es una mentira, pero eso es una cuestión totalmente diferente. La realidad admite distintas visiones, todas deben ser respetadas, las distintas miradas ayuda al intercambio de ideas en las sociedades y eso fortalece a las democracias. Si solamente se admite una mirada, caemos en un régimen autoritario y la democracia empieza a obtener dificultades y a funcionar de una manera disfuncional.

— ¿Qué implican en resumen las expresiones del presidente para la AIR?

Para la AIR, lo que está haciendo el presidente es lo contrario a las buenas prácticas y estándares interamericanos en materia de defensa de la libertad de expresión . Está enviando un mensaje a los medios y a los periodistas, que si no informan de la manera que él quiere no recibirán publicidad del Estado. Es un castigo, una presión que no deberían tener los periodistas ni los medios de comunicación cuando cumplen con su labor, que debe ser independiente y no debe estar sometido a ningún tipo de presión. Es una forma de censura indirecta, porque lo que se logra es, a través de la asignación o quita de publicidad oficial, que los periodistas y medios se sientan amenazados al cumplir su labor.

— ¿Es una situación ya vista en la región?

Este tema lo analizamos con mucha profundidad en Argentina, en el período de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Era un mecanismo habitual al cual el gobierno recurría para premiar a los medios que hablaban bien del gobierno y castigar a aquellos que eran independientes y tenían una mirada crítica. En Argentina vimos muy marcada la utilización de este mecanismo.

Tenemos países donde hay muchos problemas de libertad de expresión donde se han utilizado mecanismos más directos de censura: tenemos los casos de Venezuela y Nicaragua, que son los más notorios. Esos regímenes han utilizado mecanismos más flagrantes a través de la violencia contra periodistas, cierre de medios, encarcelamiento de periodistas. El presidente Castillo está haciendo sus primeras experiencias, pero hay determinados principios en materia de libertad de expresión que es preciso que respete.

— La AIR hace seguimiento a actitudes del presidente frente a los medios y ha emitido un comunicado expresando su preocupación. ¿Cuál es la lectura que tienen desde que está en el gobierno y cuál sería su pedido?

Nosotros lo que le hemos pedido al presidente, incluso desde antes que asumiera, es no generar un ambiente de hostilidad hacia el trabajo de la prensa con declaraciones que dirige a sus partidarios. Antes hubo algunos episodios en los que se dirigió de manera ofensiva a la prensa. Todo lo que sea un discurso de crítica y ataque a la prensa proveniente del presidente es muy peligroso porque genera en sus partidarios la posibilidad de que se generen, a su vez, ataques más violentos contra los medios. Él debe buscar crear un clima de respeto y ser el primero en respetar y garantizar el ejercicio del trabajo de la prensa independiente. Puede criticar una opinión, un trabajo, como en todas las profesiones. Lo que nos preocupa es que diga cosas que no se han probado, que son falsas; y que si afirma una cosa, tenga pruebas para acreditarlo.

— ¿Qué normativa internacional estaría vulnerando el presidente?

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un documento que interpreta el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos . Al violarse la declaración de principios, se está violando la convención americana que está suscrita por el Perú. Eso además de las normas constitucionales que a nivel local se estén vulnerando.

