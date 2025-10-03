Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Juicio de Pedro Castillo se acerca a su resolución: tribunal admite un último grupo de pruebas adicionales
Juicio de Pedro Castillo se acerca a su resolución: tribunal admite un último grupo de pruebas adicionales

Juicio de Pedro Castillo se acerca a su resolución: tribunal admite un último grupo de pruebas adicionales

El juicio de Pedro Castillo por su fallido golpe de Estado se acerca a su desenlace. Este jueves, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema terminó de evaluar todas las pruebas inicialmente previstas para el juicio y admitió un grupo de evidencias adicionales presentadas por la fiscalía y algunas de las defensas, que serían las últimas en ser evaluadas antes de ingresar a la recta final del proceso y de emitir la esperada sentencia.

