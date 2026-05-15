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Resumen

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José María Balcázar, presidente de la República , no ha rechazado de plano otorgar algún beneficio al sentenciado Pedro Castillo, que le permita dejar de cumplir su condena, abandonar el Penal de Barbadillo y salir en libertad. Por el contrario, conforme pasan los días, el mandatario ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el golpista “presente su solicitud (de indulto o derecho de gracia) correspondiente”.

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