Los castillistas fueron llegando por partes. Principalmente, lo hicieron agrupados en torno a dos partidos en proceso de inscripción que buscan capitalizar la figura del reo, a quien todavía consideran el presidente legítimo del país: Todo con el Pueblo (TCP) y Adelante Pueblo Unidos (APU). Cada grupo llegó con sus propias banderas o pancartas.

Si bien los representantes de ambas agrupaciones estaban cada una por su lado, sus cánticos y arengas iniciales tenían un mismo propósito: rechazar la detención de Pedro Castillo y el juicio que estaba por iniciar. Estaban juntos, pero no revueltos. Ambos partidos, reveló El Comercio el último fin de semana, actualmente luchan contra el reloj para corregir la observaciones hechas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a sus proceso de inscripción.

La tenue unidad que proyectaban, sin embargo, terminó de romperse al final de la misma jornada, con la aparición de una figura particularmente divisiva entre los sectores castillistas: el ex primer minsitro Aníbal Torres, otro de los acusados por el golpe de Estado, quien acabó siendo agredido a su salida del juicio por un grupo de seguidores de Pedro Castillo, su coacusado y otrora socio político.

Una mujer con una pancarta de Todo con el Pueblo insulta a Aníbal Torres, quien es escudado por representantes de su partido, APU. Fotos : GEC | Alessandro Currarino

APU y TCP

Hacia el final de su gobierno, Pedro Castillo no tenía partido político. Se había alejado de Perú Libre, partido que hoy busca reivindicar su figura pero que en realidad terminó votando a favor de su vacancia, y los intentos de inscribir agrupaciones como el Partido Magisterial y Popular (PMP) o Peruanos Como Tú (PCT) naufragaron en el camino.

Aun así, los simpatizantes castillistas comenzaron agruparse en torno a las marchas contra el gobierno de Dina Boluarte, en los exteriores del penal de Barbadillo y, a nivel digital, en torno a las transmisiones de la llamada “prensa alternativa”, que había gozado de la cercanía y el apoyo de Pedro Castillo y Aníbal Torres cuando ambos estaban en el poder.

En ese mismo contexto, como reportó este Diario en informes previos, comenzó a gestarse una división en torno a quiénes representaban realmente el ‘legado’ de Pedro Castillo, quiénes fueron realmente leales y quiénes lo traicionaron. En este último punto, la figura de Aníbal Torres se volvió un tópico de controversia frecuente.

Un grupo de castillistas, que se manifestaban principalmente en plataformas digitales, comenzaron a señalarlo como un “traidor”, atribuyéndole los hechos que llevaron a la detención del expresidente e incluso tildándolo como un agente de las fuerzas opositoras al expresidente. Otro grupo de mantuvo cercano a él, considerándolo como un personaje leal a Pedro Castillo hasta el final e, incluso, un posible candidato para el 2026.

Aníbal Torres y Pedro Castillo luego de la detención de este último por el golpe de estado. El rol del exministro durante el 7 de diciembre es motivo de pugnas dentro de los seguidores del expresidente.

El expresidente del Consejo de Ministros ha rechazado esos señalamientos. El año pasado, dijo en una entrevista que “hay dos partidos políticos” detrás de supuestos intentos para enfrentarlo con Pedro Castillo: uno de ellos Perú Libre y otro el de “un exministro”. Los verdaderos “topos”, sostuvo, son los que promovían la desunión.

Torres nunca especificó a qué exministro se refería. Pero en los siguientes meses, coincidentemente, el exministro de Transportes Nicolás Bustamante se erigió como el principal impulsor de ‘Todo Con el Pueblo’, un partido en proceso de inscripción que tiene al propio Pedro Castillo como afiliado y a una hermana suya, Irma Castillo Terrones, como fundadora y dirigente.

En el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Nicolás Bustamante aparece como secretario general y representante legal del partido. Irma Castillo Terrones es secretaria nacional de la Mujer y miembro suplente del Tribunal Electoral. Adicionalmente, en una asamblea realizada en febrero pasado por el partido para subsanar observaciones JNE, se acordó designar al propio Pedro Castillo somo secretario de Relaciones Exteriores de la agrupación. Esto, sin embargo, aún no figura en el ROP.

Representantes del partido Todo con el Pueblo, con el nuevo símbolo del partido, adoptado luego de que el JNE observó el uso del sombrero como tal. Foto: GEC / Víctor Reyes Parra

Otro de los acuerdos de esa asamblea fue cambiar el símbolo del partido de un sombrero, como los que usaba Pedro Castillo durante su campaña electoral y los primeros meses de su partido, por una cuchara. Fue con ese símbolo que los representantes de TCP, incluyendo a los familiares del expresidente, aparecieron el martes por la mañana en las afueras de la Dinoes.

En paralelo, el propio Aníbal Torres impulsó la inscripción como partido de Adelante Pueblo Unido (APU), en el que él mismo se inscribió como militante. La secretaria general de la agrupación es la también exministra Anahí Durand, ex Nuevo Perú. Si bien APU no ha señalado directamente al exministro como un futuro candidato presidencial, el sector opositor considera a la agrupación “el partido de Aníbal Torres”.

APU también convocó a sus simpatizantes al plantón de apoyo a Pedro Castillo en el día su juicio. Llegaron portando banderas con las iniciales del partido y se colocaron junto a los representantes de TCP. La exministra Anahí Durand estuvo, al menos al inicio, junto a ellos.

Representantes de APU el día del juicio de Pedro Castillo. El honbre de polo blanco y gorra negra, abajo de la gigantografía, luego se subiría junto a Aníbal Torres en el vehículo con el que se retiró del lugar. Foto: APU

El incidente con Aníbal Torres

A lo largo de toda la audiencia del martes, las decenas de simpatizantes castillistas repitieron las consignas habituales: libertad a Pedro Castillo, cierre del Congreso y ataques a la prensa. Las arengas no se escucharon hasta en la misma sala de audiencias, ubicada a varios metros de la entrada al complejo policial.

Las tensiones internas recién se hicieron evidentes cuando los protagonistas del juicio empezaron a salir. En particular, cuando Aníbal Torres se retiró del lugar. Luego de atravesar el espacio donde lo aguardaban los periodistas, cuyas preguntas principalmente esquivó, el exministro de 83 años se adentró en la masa castillista para dirigirse a la camioneta negra que lo iba a sacar del lugar.

Fue allí que un grupo de castillistas lo rodeó, al grito de “topo” y “traidor”, para agredirlo. Otro grupo, algunos con banderas de APU, lo rodearon para protegerlo. Los propios policías que resguardaban el lugar, con escudos de por medio, también se acercaron a protegerlo. En ese trance, corrieron empujones entre un grupo y el otro; una persona logró lanzar arena al vehículo al que ingresó el exministro, y otra lo golpeó con un palo mientras ya se movía.

Aníbal Torres fue agredido por simpatizantes del propio Pedro Castillo a su salida de la primera audiencia del juicio por el golpe de estado. Foto: GEC / Alessandro Currarino.

Luego de que el carro partió, un grupo de gente le bloqueó el paso y otra persona alcanzó a abrir la puerta del vehículo. El incidente causó confusión. Algunos de los manifestantes se acercaron al vehículo creyendo que allí iban los fiscales que acusan a Pedro Castillo.

Finalmente, luego de varios minutos de tensión, la camioneta volvió a avanzar y logró retirar a Aníbal Torres del lugar. Sin embargo, la discusión dentro de la masa castillista se extendió por varios minutos más. Algunos de los reproches fueron trasladados a Wilfredo Robles, uno de los abogados de Pedro Castillo presentes en el lugar a quien se cuestiona su supuesta cercanía al propio Torres.

El hecho fue presenciado por El Comercio, por otros medios que cubrían la audiencia del juicio y por representantes de la “prensa alternativa”, quienes luego denunciaron haber sido víctimas de agresiones.

Personas lanzaron tierra contra el vehículo al que subió Aníbal Torres, quien en todo momento fue escudado por representantes del partido APU. Foto: GEC / Alessandro Currarino

Uno de ellos fue José Luis Manrique Pizango, del canal RNPP-Prensa Alternativa. Se trata de un personaje que durante el gobierno de Pedro Castillo tuvo acceso a Palacio de Gobierno e incluso viajó con él a regiones para hacer transmisiones de carácter oficialista. Ya en los momentos previos a la salida de Aníbal Torres del lugar, había estado discutiendo con representantes de APU, quienes lo acusaban de una cercanía con el exasesor castillista Henry Shimabukuro.

Cuando Aníbal Torres salió de la Dinoes, Manrique Pizango fue una de las personas que se le acercó. Su transmisión para Facebook registró los insultos dirigidos al exministro, cómo los representantes de APU lo rodearon para protegerlo y cómo algunos de ellos, según denunció, lo agredieron hasta en dos ocasiones.

“Es increíble cómo los seguidores de Aníbal Torres se han comportado (…) Lamentable espectáculo, por polarizar este tipo de actos. Claro, ellos dirigidos por el partido APU, el partido de Aníbal Torres. Nos han agredido, nos han pateado. Y no se trata de la Policía, es la misma gente que dice luchar a favor de Pedro Castillo, el partido APU”, dijo..

A su vez, los simpatizantes de APU lo acusaron a él de “instigar la violencia”. El propio Robles dijo luego de lo ocurrido que se estaba dando un “triste espectáculo” y dijo que una mujer lo empujó y le reclamó que “no había hecho nada por el presidente”. De fondo, con un megáfono, otro manifestante gritaba: “unidad para luchar”.

Esta postura fue replicada por otros conocidos canales de la Prensa Alternativa, como Yachay Wasi. “Hay gente que va a hacer campaña electoral con la banderita de su partido. Hay un hermano que está detenido (...) y va un grupo de gente con su banderita a ser elegido. Completamente desubicados estos señores”, dijo el conductor del canal.

El Comercio envió mensajes a la secretaria general de APU, Anahi Durand, para consultare sobre el incidente y sobre lo ocurrido con los representantes de la agrupación al momento de la salida de Aníbal Torres. La exministra leyó el mensaje, pero no contestó.

El exministro Iber Maraví, vocero de Pedro Castillo, quien no figura como afiliado a ellos, dijo a este Diario que no estuvo presente durante el incidente, pero sí “vio los videos y los comentarios”. Durante su breve paso como abogado de Peddro Castillo, Maraví firmó el escrito con el que este intentó exculpar a Aníbal Torres y Betssy Chávez de la acusación por el golpe de estado.

“No estoy de acuerdo con ningún tipo de agresión, más aún cuando el propio presidente Pedro Castillo hizo saber su rechazo a este juicio oral, a esta condena anunciada, expresó también que es el único responsable a raíz de los que sucedió con su discurso político del 7 de diciembre del 2022. Ha dicho muy claro que ninguno de sus coacusados tiene nada que ver y no deberían estar en este juicio”, comentó.

Pedro Castillo durante la audiencia de instalación de su juicio. Foto: GEC / Alessandro Currarino

Para Maraví, si el expresidente ha dicho que los otros acusados no tienen nada que ver, “mal hacen algunas personas en agredir, insultar a uno de esos coacusados”, en referencia a Aníbal Torres. “Pedro Castillo no acepta ese tipo de agresiones. No es correcto y no tiene que ver con su responsabilidad. Tampoco es una decisión orgánica ni direccionada del partido Todo con el Pueblo. En todo caso, serán responsabilidades individuales de algunas personas”.

Para la fiscalía, Aníbal Torres fue quien escribió el discurso golpista del 7 de diciembre y varios de los propios seguidores castillistas se han sumado a llamarlo “traidor” por su actuación durante aquel día. No obstante, para Maraví estos “están equivocados, porque la posición correcta la tiene el presidente Pedro Castillo Terrones”.

Sobre la diferencia entre los militantes de APU y Todo con el Pueblo, Maraví sostuvo que ambos partidos tienen en común buscar la libertad de Pedro Castillo. “Diferencias en cuanto a los discursos políticos no hay. Hay diferencias, de repente, en cuanto a su composición, a quienes están militando en uno y otro lado”, afirmó.

Los llamados a la unidad en torno al castillismo se remontan hasta hace mas de un año y no han sido suficientes para resolver las diferencias entre los simpatizantes del expresidente. Las secuelas del 7 de diciembre no solo se han sentido en la política nacional, sino entre los propios seguidores de Pedro Castillo, donde las creencias, interpretaciones y responsabilidades sobre lo ocurrido parecen ser una fuente irreparable de disputas que ni los intentos del propio Pedro Castillo han aliviado.