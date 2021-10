Conforme a los criterios de Saber más

A pesar de que el parlamentario Waldemar Cerrón, portavoz de Perú Libre, ha negado que exista una fractura en la bancada oficialista, lo cierto es que el presidente Pedro Castillo tuvo que intervenir para evitar que las discrepancias escalen. Fuentes de El Comercio contaron que el jefe de Estado exhortó, durante la reunión del último viernes en Palacio de Gobierno, a profesores y cerronistas a unirse para hacerle frente a la oposición en el Congreso.

Castillo Terrones- de acuerdo a las mismas fuentes- les dio un “jalón de orejas”, después de que el portal Epicentro publicara los textos de las conversaciones del chat perulibrista, donde el primer ministro, Guido Bellido azuzó al oficialismo a pedir, por medio de un comunicado, la renuncia del canciller Óscar Maúrtua. Aunque la observación hecha por el jefe de Estado no fue de fondo: cuestionó que las diferencias internas se hayan ventilado.

El mandatario les solicitó a ambas facciones conciliar, al dejar abierta la posibilidad de que Bellido presente una cuestión de confianza en respaldo al titular de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, a quien la oposición tiene la intención de censurar por sus presuntos nexos con el grupo terrorista Sendero Luminoso y con el Conare Sute, el ala radical del magisterio.

Las mismas fuentes refirieron que el docente también hizo notar que la oposición ha logrado convencer a Alianza para el Progreso (APP) y a un sector de Acción Popular para concretar la censura de Maraví.

Tras ello, ambas facciones, la de profesores y la cerronista, acordaron una “tregua transitoria”, que ha evitado que una de estas patee el tablero. Y muestra de esta situación ha sido que el presidente Castillo invitó a todos los congresistas de su bancada al lanzamiento de la segunda reforma agraria, que se realizó el último domingo en el Cusco.

La oposición contaría con al menos 75 votos para censurar al ministro de Trabajo, Iber Maraví. (Foto: Alessandro Currarino | GEC)

Bellido, un factor de discordia

En la facción de los profesores dentro de Perú Libre, a pesar de la intervención de Castillo Terrones, creen que Bellido Ugarte debe dejar la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Según fuentes consultadas por este Diario, hay malestar “por sus formas”, debido a que el cusqueño busca imponer su punto de vista, incluso a gritos.

No obstante, los docentes han visto con buenos ojos que Bellido haya considerado en su lista de prioridades ante el Congreso la modificación de la Ley de Carrera Pública Magisterial. Un reciente informe del portal digital Epicentro mostró una serie de presiones en el interior del Ministerio de Educación para “suavizar” la Prueba Única Nacional (PUN) que los maestros deben pasar cada año, y donde varios de ellos son descalificados.

Guido Bellido retó al Congreso por la segunda reforma agraria. (Foto: Juan Sequeiros | GEC)

La mayoría de los integrantes del ala cerronista continúa respaldando al primer ministro, aunque hay dos voces que han comenzando a cuestionarlo.

Las mismas fuentes refieren que la congresista Betssy Chávez está tratando de crear una tercera facción, la de independientes o moderados dentro de Perú Libre, pero hasta ahora no ha tenido éxito. Agregan que últimamente se ha sumando a los profesores cuando existe una controversia por definir en el oficialismo.

“La izquierda bruta y achorada”

Chávez, en diálogo con radio Exitosa, consideró que “así como hay un derecha bruta y achorada, tenemos a una izquierda bruta y achorada”, al ser consultada sobre las posturas dentro de Perú Libre, entre ellas la del secretario general Vladimir Cerrón y el primer ministro Bellido, que exigen la salida de Maúrtua de Torre Tagle.

La congresista tacneña evitó decir a quiénes se refería y solo señaló “al que le caiga el guante que se lo chante”.

También dijo que por defender que la administración de Castillo debe estar “por encima del partido, por los 30 millones de peruano”, la califican de traidora en su propia bancada.

Chávez sostuvo que el partido debe ayudar a brindarle gobernabilidad a Castillo, “no pechándolo” y apoyar la renegociación del gas de manera responsable y no al caballazo. Agregó que no deben cometer los mismos errores que la izquierda le ha cuestionado a la derecha en las administraciones anteriores.

“Pero esto que dicho es una ‘conchetumadreada’ [sic.] para mi partido, no lo toman bien, pero aún en estas circunstancias considero que se debe permanecer en unidad […] Yo no tengo por qué caerles bien, pero sepamos que no somos cardúmenes, que tenemos voz propia, que podemos discrepar y en la discrepancia podemos crecer, espero que lo puedan entender”, subrayó.

La parlamentaria Kelly Portalatino, una de las participantes más activas en el chat de Perú Libre, dijo que lo expresado en las conversaciones no representan “una ruptura”.

El portavoz de Perú Libre, Waldemar Cerrón, minimizó las diferencias que muestran las conversaciones de la bancada oficialista. “No hay ninguna división, nosotros estamos más unidos que nunca […] Esto no significa una fractura, sino democracia, libertad de expresión, y que queda en el chat debe quedar en el chat, que lo hayan publicado y a partir de eso quieran hacer noticia, no es correcto”, manifestó.

Fuentes de El Comercio señalaron que la tregua en Perú Libre tiene como eje la defensa al presidente Castillo, pero aún se mantienen las diferencias por la continuidad de Bellido. ¿Cuánto durara este tiempo de aparente paz?

Chávez, quien fue cuestionada en el chat de Perú Libre, dijo que aún sigue en el grupo. “El chat lo tenía en archivo y desactivé las notificaciones, lo revisaba en las mañanas”, mencionó.

La oposición en el Congreso debe presentar esa semana la moción de censura en contra del ministro de Trabajo, Iber Maraví, por sus presuntos vínculos con organizaciones terroristas. Mientras que el Poder Ejecutivo prepara una cuestión de confianza. La sesión del pleno del jueves 7 será clave para determinar el desenlace de esta nueva crisis política.