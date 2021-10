Conforme a los criterios de Saber más

El presidente Pedro Castillo sigue abriéndole las puertas de Palacio de Gobierno a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), el sindicato que fundó y lo respalda antes de Perú Libre.

El jueves 30 de setiembre y el viernes 1 de octubre, previo a conocerse los cambios en el Gabinete del Consejo de Ministros, Castillo recibió a una amplia comitiva de dirigentes regionales de la Fenate Perú en la sede del Ejecutivo.

A la reunión del 30 acudieron 18 representantes; y a la de inicios de este mes, 29. En ambas sesiones estuvieron presentes algunas personas que, el pasado 13 de agosto, habían ingresado a Palacio identificándose como representantes del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Educación (Minedu). Advertida esta situación por la Contraloría General —a través del Informe de Orientación de oficio número 9—, el registro fue enmendado posteriormente.

Tanto en las reuniones del 13 de agosto, 30 de setiembre y 1 de octubre estuvo presente Segundo Vásquez González, secretario general del Fenate Perú.

Sobre estas reuniones, Vásquez y Miguel Miranda Purizaga, personero legal del Partido Magisterial y Popular —que sería el espacio que podría acoger a Pedro Castillo de quedar al margen de Perú Libre—, brindan detalles.

Representantes de la FENATE Perú antes de ingresar a Palacio de Gobierno.





De acuerdo con lo relatado, el reciente cambio en la titularidad del Minedu apuntaría a lo dialogado en aquellas citas en Palacio de Gobierno. El último miércoles, el presidente Castillo designó al profesor Carlos Alfonso Gallardo Gómez como titular del sector, en reemplazo del también docente Juan Raúl Cadillo León.

Gallardo y la Fenate

El cambio hecho por Castillo en Educación se dio después de las demandas presentadas por los dirigentes de la Fenate Perú. Si bien el ahora ministro de Educación, el profesor Carlos Alfonso Gallardo Gómez, no pertenece legalmente a esta ala sindical de Castillo, sí está vinculado y es considerado por ellos como un participante importante.

Segundo Vásquez precisó a este Diario que “legalmente” Gallardo Gómez no es parte de la Fenate Perú, pues para ello sería necesario inscribirlo y aquello no es posible debido a que ya es parte de la Asociación de Jubilados del magisterio. Pero en la práctica la situación es distinta.

“Legalmente no es parte del Fenate porque para inscribirlo en el Ministerio de Trabajo no nos permiten, solo atiende a la inscripción de activos, no nos permite. Pero en la práctica caminamos juntos y lo consideramos como parte nuestra. Participa en nuestras asambleas, eventos. Carlos [Gallardo] estuvo en la huelga magisterial del 2017. Nuestra plataforma recoge aspiraciones de los maestros jubilados. Incluso participan ellos con sus delegados en nuestras asambleas. Estamos integrados”, explicó Vásquez a El Comercio.

Gallardo asiste a las reuniones de la Fenate Perú y aunque últimamente no ha estado integrado, es considerado en este gremio. “Tenemos esperanza para que podamos tener mayor apertura”, adelantó Vásquez.

Un video, publicado en febrero del 2018, muestra al hoy ministro Gallardo participando en un “seminario de actualización docente” junto al actual jefe de Estado y el congresista de Perú Libre Edgar Tello.





En el evento virtual, Gallardo comentó, por ejemplo, que la huelga magisterial del 2017 mostró la “legitimidad que se ganó con un nuevo liderazgo”. Aquella movilización fue encabezada por Pedro Castillo.





30 de setiembre y 1 de octubre

Uno de los adelantos brindados por Pedro Castillo a los dirigentes de la Fenate Perú fue que alistaba cambios en su gabinete de ministros y que estos apuntarían no solo al Minedu liderado por Cadillo. “Va a tomar nuestras recomendaciones, pero la decisión es de él”, dijo Miranda a El Comercio.

Comentó también que no se sienten privilegiados por el acceso directo que tienen al jefe de Estado, sino que son “temas urgentes que tenían que tratarse”. Uno de ellos fue, precisamente, la disconformidad que tenían respecto a la figura de Juan Cadillo.

“Lo que se ha discutido en esas reuniones [del 30 de setiembre y 1 de octubre] fue la disconformidad con la presencia como ministro del señor [Juan] Cadillo. No estamos de acuerdo con el señor Cadillo como ministro de Educación. Eso es principalmente lo que hemos planteado”, relató Miranda a este Diario antes de conocerse su salida.

Explicó que esta desavenencia se fundamenta en el “continuismo” que había asumido el exministro en la conducción del Minedu. Situación con la que no estaban de acuerdo e hicieron saber al presidente de la República.

“[¿A quiénes sugirieron?] Es decisión del presidente. No [hemos sugerido personas], la línea sí. Tiene que haber una línea de cambio, tiene que priorizarse la cuestión de atenciones a estudiantes como alimentación textos editados en cada una de las regiones, y que se priorice incentivar la carrera docente y mejoras salariales, así como sistema pensionario”, agregó Miranda.

Parte de la comitiva de la FENATE Perú que acudió a Palacio el 30 de setiembre.





Había adelantado que —debido a que esta entrevista fue hecha antes de la ceremonia de juramentación de los nuevos ministros—si no había una reestructuración en el Minedu, entonces continuarían el diálogo directamente con el presidente Castillo. “Seguiremos en el diálogo con el presidente, ya no con el ministro [Cadillo], o en todo caso con el nuevo presidente del Consejo de Ministros”.

Por su parte, el secretario Segundo Vásquez —natural de la región Cajamarca— se sumó a lo expresado por Miranda respecto a las reuniones sostenidas. “Nosotros como Fenate Perú hemos estado tratando con el anterior ministro, pero no hemos tenido acuerdo o compromiso en bien de la educación, los estudiantes, los maestros. Incluso propusimos un plan de emergencia educativa de 150 días, pero al señor no le ha interesado una sola palabra”, expresó.

Dada esta situación, estuvieron “pidiendo y planteando que el Minedu se reoriente. Para el Fenate Perú el Minedu ha estado continuando la política neoliberal. No hubo cambios en nada”.

Por ello, en la reunión del último viernes le plantearon al presidente Castillo esta “reorientación”, tal como lo había comentado también Miranda. “Y si eso lleva a la destitución del ministro, tiene que ser así. Ya se produjo la destitución de Cadillo, esperemos que con el profesor Carlos Gallardo podamos tener mayor espacio para que las propuestas del magisterio sean atendidas”, incidió Vásquez.

Políticas en discordia

Miranda detalló también las políticas y decisiones con las que no estaban de acuerdo respecto a la gestión de Cadillo. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la aplicación de las pruebas ECE (Evaluación Censal de Estudiantes), la racionalización y las consultorías. Según Miranda, tuvieron tres diálogos con el Minedu: uno donde estuvo presente el exministro Cadillo y dos con el viceministro de Gestión Institucional. Sin embargo, dijo que no se arribó en acuerdos.

Respecto a las pruebas ECE, cuestionan que se enfoque en dos competencias y se deje de lado la formación integral de los estudiantes. “Si se revisan los resultados de las pruebas ECE, prácticamente todo ese dinero fue malgastado porque estuvo mal enfocado. Eso se lleva el 60% del presupuesto del Minedu. Eso tiene que cambiar”, dijo.

De otro lado, comentó también que se ha planteado que están “de acuerdo con la evaluación magisterial en los parámetros establecidos, pero también estamos de acuerdo que tenga que atenderse la cuestión de infraestructura de las instituciones educativas, tema sanitario, la vacunación”.

Aunque dijo que Ley de Reforma Magisterial no se abordó, “es un planteamiento que tenemos que se tiene que reformar en varios aspectos”. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el tiempo de gestión de los directores. Este fue uno de los temas incluidos en la agenda legislativa presentada por el Ejecutivo hace unos días.

Agenda legislativa propuesta por el Ejecutivo hace unos días.

“[¿Ello se resolvería con la salida del ministro?] No, pero se viabilizaría porque la emergencia está centrada en continuar políticas que no han dado resultado cuando debería ese 60% que se gasta en consultorías, lo que pedimos es que la nueva gestión que ingrese tenga que revisar cuánto ha costado ese plan de emergencia y consultorías, que nosotros consideramos innecesario”, concluyó Miranda.

