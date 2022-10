El presidente Pedro Castillo aseveró que no dará “tregua” al sector que está en contra de que continúe con su gobierno, en relación a las intenciones de vacarlo de su cargo desde el Congreso y las denuncias constitucionales en su contra.

Durante la entrega de títulos de propiedad para familias e instituciones de la región Apurímac, el jefe de Estado señaló que las personas que tuvieron la oportunidad de conducir el país no tienen la autoridad para calificarlo de corrupto.

“Me dirijo al Perú para decirles que no vamos a dar tregua a los detractores, a gente que tuvo la oportunidad de conducir los destinos del país y hoy esas personas, que no tienen la autoridad moral para decir que este gobierno es corrupto, tienen su agenda propia”, manifestó.

En ese sentido, Castillo Terrones indicó que seguirá trabajando desde el gobierno, por lo que invocó a la ciudadanía a dejar los “enfrentamientos inútiles” y continuar “en el marco de la unidad”.

Asimismo, el mandatario recordó que lleva 15 meses de gestión y cuestionó que se le exijan cosas que otros gobiernos ignoraron. Frente a ello, le pidió a las personas que se mantengan firmes para sobrellevar los problemas por los que atraviesa el Perú.

“Llevamos 15 meses de gobierno y se nos exigen las demandas históricas que otras gestiones la ignoraron y no pusieron el pecho para hacerlo. En ese marco debo decir al pueblo peruano que nos mantenemos firmes para afrontar los grandes problemas que tiene el país”, exclamó Pedro Castillo.