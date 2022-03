La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, se pronunció sobre el debate del pedido de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, que se llevará a cabo en el Pleno del Congreso este lunes 28 de marzo. La titular del MIMP rechazó esta iniciativa y enfatizó en que aún existen peruanos que apuestan por la democracia.

“Tengo confianza en que hay una mayoría de peruanos y peruanas, no solamente en el Congreso sino también en toda la sociedad peruana, que seguimos apostando por la democracia en nuestro país y por el respeto a la elección popular”, señaló para TV Perú, luego de participar en un evento del Inabif esta mañana.

MÁS INFORMACIÓN | Congreso: entrevistas de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional inician este miércoles 30

Miloslavich Túpac también indicó que el Gobierno hará mejores y ajustes, y aseveró que se debe tener como fin el fortalecimiento del Estado de Derecho.

“En el camino se irán haciendo las mejoras, los ajustes, es buena la vigilancia ciudadana y son buenas las críticas, las autocríticas, pero creo que lo fundamental es que nosotros tenemos que avanzar en un Estado de Derecho fortalecido”, manifestó.

Previamente, en sus redes sociales, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hizo un llamado a la oposición democrática a no sumarse a un “golpe de Estado”, en referencia a una posible destitución de Castillo Terrones en el debate del proceso de vacancia.

“Desde el día en que ganó el señor presidente de la República, Pedro Castillo, intentaron alterar la voluntad popular. Lo que ocurre hoy es la extensión en el tiempo de una estrategia golpista que daña a todo el Perú, sobre todo a las mujeres más pobres que ven afectados sus derechos por sector congresal obstruccionista”, escribió Diana Miloslavich en su cuenta de Twitter.

“Los dos procesos de vacancia presidencial no son hechos aislados, la oposición vacadora busca recuperar el poder disfrazando sus ilegales acciones de control político. Exhorto a la oposición democrática a no sumarse al golpe de Estado, promovido por quienes no ganaron con los votos”, añadió.

REVISA AQUÍ | Vacancia presidencial: Este lunes al mediodía análisis en vivo con José Elice y Fernando Vivas

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo sobre el Congreso y la prensa https://www.tvperu.gob.pe/noticias